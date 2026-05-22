快訊／4張千萬發票沒人領！7／6最後一天　財部尋幸運兒

▲統一發票、示意圖（圖／記者劉維榛攝）
記者陳瑩欣／台北報導
統一發票3~4月預計下周一（25日）開獎， 財政部今（22日）公布1-2月統一發票中還有4張千萬大獎未兌領，包含一張只花2元買塑膠袋也未兌領，至於200萬與100萬也各有4張、8張未領，由於領獎期限到7月6日，財政部呼籲中獎人把握時間領錢。
16張去年1-2月期百萬獎以上未兌領發票清冊：
1000萬元：4張
7-ELEVEN 臺北市中正區中山南路 7號1樓 物品、39元
美觀園 臺北市萬華區峨眉街 47號1至3樓 食品等、1,579元
麥當勞 新北市土城區金城路 3段54號1樓及地下1樓 物品、2元
永豐停車場 桃園市龜山區興華二街 23號旁 停車費、80元
200萬元：4張
7-ELEVEN 高雄市三民區察哈爾一街 148號1樓 菸品、190元
樺達奶茶 高雄市左營區站前北路 1號1、2、3、4樓 飲品等、共61元
KEBUKE 高雄市仁武區仁雄路 86之42號1樓 飲品、45元
中油CPC 高雄市甲仙區新興路 55號 汽油、60元
100萬元：8張
Google Play 臺北市信義區 應用程式、90元
App Store 臺北市信義區 訂閱費、180元
Foodpanda 臺北市信義區忠孝東路 4段555號14樓 外送費等、27元
蝦皮購物 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 物品等、1286元
遠傳電信 臺北市內湖區瑞光路 468號5樓 電信費、799元
台灣自來水公司 桃園市桃園區中山路 291號 水費、274元
台灣電力公司 雲林縣斗六市明德北路 3段39號 電費、635元
麥當勞 高雄市苓雅區五福一路 40號 食品等、204元
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