快訊／4張千萬發票沒人領！7／6最後一天 財部尋幸運兒

統一發票3~4月預計下周一（25日）開獎， 財政部今（22日）公布1-2月統一發票中還有4張千萬大獎未兌領，包含一張只花2元買塑膠袋也未兌領，至於200萬與100萬也各有4張、8張未領，由於領獎期限到7月6日，財政部呼籲中獎人把握時間領錢。

AMD蘇姿丰駁AI產業泡沫論 「現在才到棒球比賽第3局」

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰來台參與論壇表示，全球AI與半導體市場正進入前所未見的高速成長期，「每個月都有令人驚喜的成長」，而AMD也正與台灣供應鏈深度合作，全面強化先進製程、先進封裝與AI運算布局，同時，針對AI泡沫疑慮，她則強調這是真的，用棒球來比喻的話ㄝ可能現在才到第三局而已。

面板股吸金！群創變猛虎居台股成交王 4檔齊刷漲停

群創（3481）挾著FOPLP（扇出型面板級封裝）技術突破，今（22）日股價跳空以42.45元開出，追價買盤拉抬下，9點15分就鎖住44.65元漲停價位，成交量突破30萬張，居上市成交量第一大個股，漲停委買張數達12萬張，續創2010年5月以新高價位，友達（2409）、彩晶（6116）、瑞軒（2489）等三檔個股齊刷漲停。

AMD百億美元投資台灣確保2029年前產能 坦言高階GPU銷中受限

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰幾日接受聯訪時表示，全球AI基礎建設需求正以前所未見速度爆發，CPU市場需求甚至遠高於一年前預期，AMD也因此宣布加碼投資台灣供應鏈生態系，總投資規模超過100億美元，提前布局2029年前的AI產能需求。另外針對中國市場問題，她則表示，中國仍是AMD重要市場，但也坦言部分高階GPU產品仍受限制。

華邦電反攻！記憶體股2檔漲停 法人：留意籌碼凌亂、解套賣壓

人工智慧（AI）帶來記憶體業強勁剛性需求，南亞科（2408）昨受訪時直言迎來「客戶瘋狂搶產能」盛況，記憶體股今（22日）轉強，由近日表現相對弱勢華邦電（2344）率先漲停領軍，晶豪科（3006）也攻漲停，惟法人指出，雖記憶體股有基本面撐腰，惟經過幾波上漲、拉回修正，籌碼凌亂，層層套牢解套賣壓重。

慧洋股利3.5元、配發率逾六成 股票預計兩年內到紐約上市

慧洋海運(2637)今(22)日股東會通過配發現金股利3.5元，配發率約六成六，以昨日收盤價計，現金殖利率為4.87%。慧洋董事長藍俊昇表示，由於中小型散裝船未來幾年增幅僅有3-3.5%，而20年以上船隻占比偏高，非節能船面臨淘汰，市場前景相當看好，由於公司擁有長期良好獲利紀錄，計畫兩年內股票到紐約上市，獲取合理的PE值(本益比)。

AMD百億美元投資點火！ABF載板飆風再起 2檔高掛漲停

AI晶片大廠AMD（超微）昨（21）日宣布台灣產業體系投資逾百億美元，而載板三雄欣興（3037）、景碩（3189），以及南電（8046）均被點名，激勵今（22）日股價表現，準千金股欣興連四紅，漲幅逾8%，創下986元新高，而景碩、臻鼎-KY（4968）兩檔則鎖住漲停價位。

快訊／台積電漲20元至2250 台股上漲逾550點

美股主要指數21日全數收漲，台股今（22日）續強，以上漲79.71點、41447.92點開盤，指數續揚，大漲555.93點至41924.14點。

為調度貨櫃 達飛地中海到遠東每箱超低運價145美元、創新低

法國達飛航運近日發布一則公告，自6月1日起，地中海港口出口至遠東地區貨載，每箱(20呎櫃)FAK價(均一運費率)145美元，僅約去程運價4.61%，創回程運價新低。對此外籍船公司在台高階表示，在雙向貨載不均衡情況下，歐美回程線長期都有運價偏低現象，不過船公司有透過收取吊櫃費與文件費彌補部分運費損失。

金聯成打進半導體大廠備援電力供應鏈 看好今年起營運可望逐步走揚

廢鉛酸蓄電池處理廠金聯成（7865）今日表示，打進全球半導體大廠備援電力（UPS）供應鏈，每兩年更換晶圓廠不斷電電池回收，初期每年處理約400噸，公司已成為ESG企業首選合作夥伴。子公司福運鵬第四季電爐擴產後，每年可新增鉛錠0.8萬噸，今年起營運可望逐步走揚。