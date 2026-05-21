ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

南寶Q1 EPS 6.55元　今年營收目標挑戰新高

▲▼南寶樹脂2025年第四季法說會。（圖／公司提供）

▲南寶今年營收盼挑戰新高。（圖／公司提供）

記者巫彩蓮／台北報導

南寶（4766）今（21）日召開第一季法人說明會，南寶表示，面對全球政經情勢變化等不確定性，在鞋材業務持續積極爭取更多訂單份額，以及持續開發新產品與應用下，目標今年營收再創新高；在發展半導體特化領域亦持續順利推進，南寶已開始出貨給合資公司新寳紘科技並貢獻營收，隨著認證進度推進，今年營收將逐步提升。

在全球原物料成本攀升的環境下，南寶持續優化營運與產品結構，以減緩對獲利面的衝擊，並積極確保上游原物料供應穩定，看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，去年8月，南寶與新應材、信紘科共同成立合資公司，進軍半導體先進封裝高階膠材市場，目前相關產品研發與合作進展順利，在合資公司成立尚未滿一年之際，南寶已開始供應新寳紘科技半導體用膠並貢獻營收，而隨著認證進度推進，今年營收將逐步提升，同時，與數家半導體封裝大廠共同研發進展順利，並已於近期取得更多客戶端認證，其中包含世界級封裝大廠，展現強大的執行力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南寶執行長許明現表示，近期在原物料上漲預期下，客戶備貨積極，加上持續推出創新產品，在多個領域持續擴大市占率，上半年穩健成長無虞，因此即便面對全球政經不確定性，仍維持今年全年營收持續成長的目標，在獲利方面，面對原物料成本攀升的挑戰，受惠於營收規模擴張、產品結構優化、內部營運效率精進與嚴謹的費用控管，以及彰化廠區資產活化效益挹注，今年整體獲利仍有機會穩步挑戰去年水準。

在鞋材接著劑業務方面，目前觀察消費景氣仍趨保守，由於去年基期較低，在持續耕耘下，期待回歸成長。面對外部影響，南寶以優化產品結構與強化市場地位應變，將持續透過與品牌及鞋廠共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前進展順利。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，傳統產業相關應用終端需求仍偏弱，然受原物料價格波動及產品調漲預期影響，帶動客戶提前積極下單備貨，持續觀察訂單狀況。

南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，今年可望成長。未來亦將持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品效能，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等。

建材與塗料業務方面，建材營收主要來自澳洲，在當地需求升溫與團隊持續深耕下，市占率穩步提升；加上受惠於澳幣升值的正面效應，目標維持持續成長。塗料方面，今年將積極爭取政府基礎建設、AI 基礎建設及消費性電子等相關應用商機，預期可望帶動業務持續成長。

南寶年第一季歸屬母公司淨利為7.9億元，每股稅後盈餘（EPS）為6.55元，第一季合併營收為58.36億元，年增5.1%，營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第一季營業利益為10.29億元，較去年同期成長13.1%，營業利益率為17.6%，較去年同期增加1.2個百分點。

「K-SPARK IN KAOHSIUING」神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

關鍵字： 標籤:**南寶半導體用膠營收成長鞋材業務建材塗料

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

周杰倫大女兒正面罕曝光！　神似昆凌「大方揮手打招呼」

推薦閱讀

台股飆漲千點！外資回頭搶買603億　刷史上第9大金額

台股飆漲千點！外資回頭搶買603億　刷史上第9大金額

台股今（21日）強彈，指數終場飆漲 1347.39 點或漲 3.37%，創台股史上第五大漲點，而外資也轉賣為買，買超台股603.4億元，創下史上第九大買超記錄。

2026-05-21 15:36
輝達救全村！台股強彈1300點　6檔「含發量」高ETF攻勢再起

輝達救全村！台股強彈1300點　6檔「含發量」高ETF攻勢再起

國際油價回落、輝達再度繳出優於市場預期的財報，美股科技與半導體族群走強，帶動今（21）日台股止跌反彈，盤中一度勁揚超過1300點，聯發科（2454）開盤不到10分鐘就漲停鎖死，同步點火6檔「含發量」較高的科技股ETF表現，平均漲幅落在4～5%之間。

2026-05-21 12:20
面板股反攻！群創股價奔「4」字頭攀15年新高　2檔同刷漲停

面板股反攻！群創股價奔「4」字頭攀15年新高　2檔同刷漲停

群創（3481）轉型半導體FOPLP（扇出型面板級封裝）有了成果，股價經過幾天整理過後，今（21）日跳空開高直奔40.6元漲停價位，創下2010年12月以來新高價位，到11點45分成交量突破50萬張，居上市成交量最大個股，而票面附近彩晶（6116）、TV組裝瑞軒（2489）均同步刷漲停。

2026-05-21 11:58
千金股漲瘋！13檔觸漲停　鴻勁、大立光和健策「越關越大尾」

千金股漲瘋！13檔觸漲停　鴻勁、大立光和健策「越關越大尾」

台股今（21日）強勁反彈，至午盤前勁揚逾1500點，類股齊揚，48檔千金股中有高達13檔觸及漲停或漲停鎖死，其中有3檔仍在處置的大立光（3008）、健策（3653）以及鴻勁（7769）仍飆漲停，呈現「越關越大尾」。

2026-05-21 11:48
南亞科新產能明年初裝機　規劃2至3年產能拚增近一倍

南亞科新產能明年初裝機　規劃2至3年產能拚增近一倍

記憶體大廠南亞科（2408）今日召開股東會，總經理李培瑛受訪指出，DRAM產業已由過去高波動周期，逐步轉向結構性發展階段，在AI需求帶動下，整體記憶體市場需求持續提升，供需缺口預期可延續至2027年之後，至於新產能，南亞科預計在2至3年後，整體產能較現有水準增加約80%至100%，等同接近倍增。

2026-05-21 11:27
聯發科今猛虎出閘　股價噴漲停排隊搶買3800張

聯發科今猛虎出閘　股價噴漲停排隊搶買3800張

台股權值三哥聯發科（2454）於今（21）日結束分盤處置正式出關，台股勁揚1300點，股價恢復正常交易後，一吐處置期間悶氣，在9點07分就鎖住3550元漲停價位，站上各日均線之上，漲停委買逾3800張。

2026-05-21 11:07
黃仁勳坦言「中國市場幾乎讓給華為」　輝達財測已不期待中國貢獻

黃仁勳坦言「中國市場幾乎讓給華為」　輝達財測已不期待中國貢獻

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦言，在美國持續加強出口管制下，輝達已幾乎退出中國高階AI晶片市場，並直言中國市場目前「基本上已經讓給華為」，顯示美中科技戰正加速中國半導體自主化進程。

2026-05-21 10:30
被動元件美日大廠漲價！ 國巨攻頂漲停刷高　10檔同步亮燈

被動元件美日大廠漲價！ 國巨攻頂漲停刷高　10檔同步亮燈

AI伺服器應用吃緊，美、日大廠宣布調漲高階被動元件價格，而國巨*（2327）股價一飛沖天，董事長陳泰銘以156億美元身價，擠下鴻海創辦人郭台銘成為台灣首富，今（21）日股價再登572元漲停價位，續創分割分以來新高，被動元件多頭氣勢如虹，漲停個股多達11檔。

2026-05-21 10:14
快訊／台新證又出包！系統當機　用戶跳腳「無法下單一直轉圈圈」　

快訊／台新證又出包！系統當機　用戶跳腳「無法下單一直轉圈圈」　

台股飆漲千點，台新證券再傳當機，用戶跳腳「無法下單一直轉圈圈」，抱怨聲不斷，台新證也在官網公告請用戶要跟營業員確認下單情況。

2026-05-21 10:06
黃仁勳喊「AI工廠大爆發」！　輝達Q1財報強勁盤後仍走跌

黃仁勳喊「AI工廠大爆發」！　輝達Q1財報強勁盤後仍走跌

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）公布最新財報，再度繳出優於市場預期的成績單，並看好AI基礎建設需求持續爆發。不過，市場對成長前景態度轉趨保守，即便財測與獲利雙雙優於預期，盤後股價仍一度下跌約1%。

2026-05-21 09:22

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台新證又出包！系統當機　用戶跳腳「無法下單一直轉圈圈」　

輝達「資料中心」台灣供應鏈一次看　商機達數兆美元

聯發科今猛虎出閘　股價噴漲停排隊搶買3800張

千金股漲瘋！13檔觸漲停　鴻勁、大立光和健策「越關越大尾」

快訊／台股收盤大漲1347.39點、史上第5大漲點　台積電漲45元

被動元件美日大廠漲價！ 國巨攻頂漲停刷高　10檔同步亮燈

獨／搶先黃仁勳！　AMD執行長蘇姿丰松山機場抵台入境

股市小白「買0056打開理財路」：現在安心過生活

輝達救全村！台股強彈1300點　6檔「含發量」高ETF攻勢再起

黃仁勳坦言「中國市場幾乎讓給華為」　輝達財測已不期待中國貢獻

快訊／台積電漲55元至2240　台股開盤飆漲逾千點重回41000

你早晚要買台積電的！　分析師估幾年後市值3兆美元

徐旭東連2缺席股東會

65歲逝世領不到國民年金 勞保局說明

面板股反攻！群創股價奔「4」字頭攀15年新高　2檔同刷漲停

三星罷工暫緩！韓股大復活飆逾7%　SK海力士漲10%

記憶體迎千億級金主！009816增刪4檔　華邦電、南亞科列成分股

快訊／台股4檔「抓去關」　森崴能源遭處置60分鐘撮合一次

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
賴清德宣布0到18歲每月成長津貼5千元　規劃1千億助產業升級

賴清德宣布0到18歲每月成長津貼5千元　規劃1千億助產業升級
北院裁定續戴電子腳鐐　柯文哲怒：再掛下去就把「賴清德」刻在上面

北院裁定續戴電子腳鐐　柯文哲怒：再掛下去就把「賴清德」刻在上面

慶旺建設16屆誠信建商獲獎肯定！「不蓋商品只蓋良心」用結構與細節實踐家的承諾

慶旺建設16屆誠信建商獲獎肯定！「不蓋商品只蓋良心」用結構與細節實踐家的承諾

普習會登場！紅毯相見　微笑握手合影孩童歡呼

普習會登場！紅毯相見　微笑握手合影孩童歡呼

妻遭貨梯斷頭亡！夫淚「本來以為爬高撞到」　女兒韓國緊急返台中

妻遭貨梯斷頭亡！夫淚「本來以為爬高撞到」　女兒韓國緊急返台中

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366