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2026誠信港灣．永續治理論壇　港務公司攜業界打造廉能與永續港埠

▲2026誠信港灣．永續治理論壇港務公司周永暉董事長致詞。（圖／港務公司提供）

▲2026誠信港灣．永續治理論壇港務公司周永暉董事長致詞。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

為深化企業誠信治理及推動港埠永續發展，台灣港務公司今(21)日在台中震大國際會議中心舉辦「2026誠信港灣．永續治理論壇」，邀集港區公協會、海事工程業界、學術界、國立中興大學的青年學子及港區相關業者約150人共同參與，透過跨域交流凝聚港埠誠信治理與永續發展共識，攜手打造廉能、韌性、安全的現代化智慧港灣。

港務公司周永暉董事長於致詞中表示，面對全球供應鏈重組、地緣政治、關稅障礙、氣候變遷、淨零減碳等挑戰，港口經營的風險愈趨多元且難以精準預測，值此之際，「公司治理」尤為重要，港務公司全力推動廉政行動方案，落實內部控制、稽核機制與風險管理，榮獲行政院2024年第2屆透明晶質獎整體廉能作為特優獎，並成為首家獲得「特優獎」獎項的國營企業，彰顯港務公司廉能誠信形象。

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同時，港務公司積極推動數位與永續雙軸轉型，導入科技工具，提供安全有效的港埠服務，並取得ISO27001資安認證；另導入PAS 2080建築與基礎建設碳管理標準，於115年3月24日通過英國標準協會(BSI)查證。

此外，全台首座兼具自動化與智慧化碼頭-高雄港第七貨櫃中心全面投入營運，樹立了港埠競爭力新的里程碑。在當前淨零減碳的全球趨勢下，誠信不僅是經營的底線，更是推動「永續治理」最堅實的基礎。本次論壇特別結合了「企業誠信、專業倫理、港口永續」三大核心主軸，期望透過「專業倫理誠信領航」概念的傳遞，將誠信理念扎根校園，亦能將台灣透明組織倡議的「當責、透明、廉潔」精神，深植於本公司同仁心中。

▲2026誠信港灣．永續治理論壇貴賓合影。（圖／港務公司提供）

▲2026誠信港灣．永續治理論壇貴賓合影。（圖／港務公司提供）

本論壇除邀請國立中興大學李長晏主任秘書及台灣透明組織協會葉一璋理事長主講「從SDGs談港埠永續發展」及「從國際廉政趨勢談港區永續經營與誠信治理」外。

另邀請台灣世曦工程顧問公司李裕群水利技師及東方風能科技公司陳柏霖執行長分別以「港埠工程職安衛韌性升級─以台中港填方區新建海堤工程為例」及「從海事工程談永續」為題進行演講。並聚焦「誠信經營與淨零轉型─港埠工程的永續治理之道」由國立中興大學李長晏主任秘書、台灣透明組織協會葉一璋理事長、台灣世曦工程顧問公司李裕群水利技師及東方風能科技公司陳柏霖執行長進行座談。

本論壇透過一系列議程安排，展現多元觀點，本次論壇凝聚與會者對永續發展、誠信治理、減碳淨零的共識，深化廉政透明與ESG治理精神，打造兼具韌性、安全與永續競爭力的現代化港埠環境，攜手各界共同邁向港灣永續發展新里程。

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關鍵字： 誠信港灣永續治理論壇港務公司廉能永續港埠

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