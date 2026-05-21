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中國信託金控AI數位轉型成果斐然　資訊長賈景光獲「亞太年度最佳資訊及技術長」

▲▼中信金賈景光。（圖／中信金提供）

▲中國信託金控資訊長賈景光（左二）獲《The Asian Banker》頒發「亞太年度最佳資訊及技術長」殊榮，為臺灣首度獲得此獎項之專業經理人。（圖／主辦單位提供）

記者巫彩蓮／台北報導

中國信託金融控股公司（簡稱「中國信託金控」）推動數位科技與人工智慧（Artificial Intelligence, AI）創新應用，聚焦金融服務、營運流程、防詐機制及銀行科技基礎建設現代化，成果斐然。國際知名財經媒體《The Asian Banker》（亞洲銀行家）日前公布「2026全球金融服務技術領導力成就獎」（TAB Global Financial Technology Leadership Achievement Award 2026）得獎名單，中國信託金控資訊長賈景光獲頒「亞太年度最佳資訊及技術長」（The Chief Information and Technology Officer of the Year in Asia Pacific）殊榮，為臺灣首度獲得此獎項之專業經理人。

中國信託金控由數位轉型發展至以AI為中心的智能化轉型，致力於推動 AI 技術研發與跨部門應用，聚焦機器學習、電腦視覺跟自然語言處理三大領域，打造高效、安全的數位金融生態。《The Asian Banker》指出，中國信託金控資訊長賈景光展現對銀行科技基礎設施現代化、推動AI整合以及提升全行營運效率的領導力，成功引領金融機構轉型，尤其於大規模數位科技與 AI 應用推動的關鍵貢獻，包括逾百項 AI 專案、生成式 AI 於多元業務場景的規模化應用，以及核心系統與混合雲架構的現代化升級，對營運效率、風險管理與客戶體驗皆帶來具體且可量化的成果，獲得評審一致肯定。

另一方面，中國信託金控藉由自身優勢，積極參與跨業協作與國家級專案推動，包含攜手同業打造金流履歷防詐安全網，並建置「檢銀打詐平臺」系統，協助司法單位縮短追查不法金流的辦案流程；同時擔任由金融監督管理委員會指導、金融總會籌組成立「金融科技產業聯盟」的科技應用研發工作圈召集人，投入「金融大語言模型」（Financial Large Language Model, FinLLM）開發，落實國家級主權AI戰略，推動臺灣金融業從「應用AI」邁向「掌握AI」，在 AI 時代穩健前行，共創產業關鍵優勢。

憑藉數位科技與AI創新的亮眼成果，中國信託金控已連續五年榮獲《Global Finance》（全球金融）頒發「全球最佳金融創新實驗室」並獲「亞太最具創新力金融機構」獎項。《The Asset》（財資）頒發「台灣年度最佳數位銀行」，亦榮獲臺灣最具影響力的商業媒體「商業周刊」評選為「AI創新百強」中唯一獲得最高榮譽「鑽石獎」之金融業者。
 

關鍵字： 標籤:**AI創新金融科技國際大獎防詐技術臺灣金融

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