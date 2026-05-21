台新證下單系統又出包　金管會：已罰331萬、要求證交所了解狀況

▲台新證券下單系統第四次出包。（圖／記者林潔禎攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（21）日台股勁揚1300點，重新站回4萬1千點，台新證券下單系統再次出包，係為4月6日合併以來，第四度出現問題，金管會證期局副局長黃仲豪表示，台新證於昨（20）日進行系統優化，導致今日開盤投資人庫存無法顯示，而台新證有進行資安通報，到10點04分系統已恢復正常，未達到2小時重大偶發申報門檻，會請證交所進行了解後續狀況。

今日台股開盤，台新證交易系統出現異常，黃仲豪說，該券商進行優化系統，導致客戶庫存出現異常，在10點04分恢復正常；同時，透過資通安全管道通報，之後要券商清查投資人是否出現重複下單的情況。

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台新證在4月7出現APP登入異常、4月14日中後台異常，以及4月20日系統異常，上述三次事件又以4月14日災情最為嚴重，造成錯帳9321筆、金額約20.11億。

證交所針對申報作業發生延遲情形，包括錯帳申報延誤、更改交易類別作業逾時、定期定額成交分配明細未依期限完成申報，以及信用交易結算資料未依規定期限上傳等，處以過怠金、違約金，合計131萬元，加上違反內控內稽處以200萬罰鍰，共計處以331萬元罰鍰。

除了331萬元罰鍰之外，台新證總經理、資安長、通路總處主管等三名主管都被記「警告」，未來收到台新證陳述意見後，再評估後續處置。

