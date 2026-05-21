ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台新證下單系統又出包　金管會：已罰331萬、要求證交所了解狀況

▲▼台新銀行、台新證券、台新金控。（圖／記者林潔禎攝）

▲台新證券下單系統第四次出包。（圖／記者林潔禎攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（21）日台股勁揚1300點，重新站回4萬1千點，台新證券下單系統再次出包，係為4月6日合併以來，第四度出現問題，金管會證期局副局長黃仲豪表示，台新證於昨（20）日進行系統優化，導致今日開盤投資人庫存無法顯示，而台新證有進行資安通報，到10點04分系統已恢復正常，未達到2小時重大偶發申報門檻，會請證交所進行了解後續狀況。

今日台股開盤，台新證交易系統出現異常，黃仲豪說，該券商進行優化系統，導致客戶庫存出現異常，在10點04分恢復正常；同時，透過資通安全管道通報，之後要券商清查投資人是否出現重複下單的情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台新證在4月7出現APP登入異常、4月14日中後台異常，以及4月20日系統異常，上述三次事件又以4月14日災情最為嚴重，造成錯帳9321筆、金額約20.11億。

證交所針對申報作業發生延遲情形，包括錯帳申報延誤、更改交易類別作業逾時、定期定額成交分配明細未依期限完成申報，以及信用交易結算資料未依規定期限上傳等，處以過怠金、違約金，合計131萬元，加上違反內控內稽處以200萬罰鍰，共計處以331萬元罰鍰。

除了331萬元罰鍰之外，台新證總經理、資安長、通路總處主管等三名主管都被記「警告」，未來收到台新證陳述意見後，再評估後續處置。
 

「K-SPARK IN KAOHSIUING」神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

關鍵字： 台新證券系統故障金管會罰款台股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

鄭容和用電子黑板嚇到　驚訝：現在不用粉筆了嗎？

推薦閱讀

外資買盤歸隊！面板股買最多　買賣超前10名一次看

外資買盤歸隊！面板股買最多　買賣超前10名一次看

台股今（21日）報復性大反攻，外資轉賣為買，出手買超603.41億元，金額居史上第九大買超記錄，其中大買友達（2409）、群創（3481）面板股；同時大砍金融股，其中第一金（2892）被賣最慘。

2026-05-21 17:36
台股飆漲千點！外資回頭搶買603億　刷史上第9大金額

台股飆漲千點！外資回頭搶買603億　刷史上第9大金額

台股今（21日）強彈，指數終場飆漲 1347.39 點或漲 3.37%，創台股史上第五大漲點，而外資也轉賣為買，買超台股603.4億元，創下史上第九大買超記錄。

2026-05-21 15:36
輝達救全村！台股強彈1300點　6檔「含發量」高ETF攻勢再起

輝達救全村！台股強彈1300點　6檔「含發量」高ETF攻勢再起

國際油價回落、輝達再度繳出優於市場預期的財報，美股科技與半導體族群走強，帶動今（21）日台股止跌反彈，盤中一度勁揚超過1300點，聯發科（2454）開盤不到10分鐘就漲停鎖死，同步點火6檔「含發量」較高的科技股ETF表現，平均漲幅落在4～5%之間。

2026-05-21 12:20
面板股反攻！群創股價奔「4」字頭攀15年新高　2檔同刷漲停

面板股反攻！群創股價奔「4」字頭攀15年新高　2檔同刷漲停

群創（3481）轉型半導體FOPLP（扇出型面板級封裝）有了成果，股價經過幾天整理過後，今（21）日跳空開高直奔40.6元漲停價位，創下2010年12月以來新高價位，到11點45分成交量突破50萬張，居上市成交量最大個股，而票面附近彩晶（6116）、TV組裝瑞軒（2489）均同步刷漲停。

2026-05-21 11:58
千金股漲瘋！13檔觸漲停　鴻勁、大立光和健策「越關越大尾」

千金股漲瘋！13檔觸漲停　鴻勁、大立光和健策「越關越大尾」

台股今（21日）強勁反彈，至午盤前勁揚逾1500點，類股齊揚，48檔千金股中有高達13檔觸及漲停或漲停鎖死，其中有3檔仍在處置的大立光（3008）、健策（3653）以及鴻勁（7769）仍飆漲停，呈現「越關越大尾」。

2026-05-21 11:48
南亞科新產能明年初裝機　規劃2至3年產能拚增近一倍

南亞科新產能明年初裝機　規劃2至3年產能拚增近一倍

記憶體大廠南亞科（2408）今日召開股東會，總經理李培瑛受訪指出，DRAM產業已由過去高波動周期，逐步轉向結構性發展階段，在AI需求帶動下，整體記憶體市場需求持續提升，供需缺口預期可延續至2027年之後，至於新產能，南亞科預計在2至3年後，整體產能較現有水準增加約80%至100%，等同接近倍增。

2026-05-21 11:27
聯發科今猛虎出閘　股價噴漲停排隊搶買3800張

聯發科今猛虎出閘　股價噴漲停排隊搶買3800張

台股權值三哥聯發科（2454）於今（21）日結束分盤處置正式出關，台股勁揚1300點，股價恢復正常交易後，一吐處置期間悶氣，在9點07分就鎖住3550元漲停價位，站上各日均線之上，漲停委買逾3800張。

2026-05-21 11:07
黃仁勳坦言「中國市場幾乎讓給華為」　輝達財測已不期待中國貢獻

黃仁勳坦言「中國市場幾乎讓給華為」　輝達財測已不期待中國貢獻

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦言，在美國持續加強出口管制下，輝達已幾乎退出中國高階AI晶片市場，並直言中國市場目前「基本上已經讓給華為」，顯示美中科技戰正加速中國半導體自主化進程。

2026-05-21 10:30
被動元件美日大廠漲價！ 國巨攻頂漲停刷高　10檔同步亮燈

被動元件美日大廠漲價！ 國巨攻頂漲停刷高　10檔同步亮燈

AI伺服器應用吃緊，美、日大廠宣布調漲高階被動元件價格，而國巨*（2327）股價一飛沖天，董事長陳泰銘以156億美元身價，擠下鴻海創辦人郭台銘成為台灣首富，今（21）日股價再登572元漲停價位，續創分割分以來新高，被動元件多頭氣勢如虹，漲停個股多達11檔。

2026-05-21 10:14
快訊／台新證又出包！系統當機　用戶跳腳「無法下單一直轉圈圈」　

快訊／台新證又出包！系統當機　用戶跳腳「無法下單一直轉圈圈」　

台股飆漲千點，台新證券再傳當機，用戶跳腳「無法下單一直轉圈圈」，抱怨聲不斷，台新證也在官網公告請用戶要跟營業員確認下單情況。

2026-05-21 10:06

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台股新增2檔「抓去關」　被動元件飆股入列

輝達「資料中心」台灣供應鏈一次看　商機達數兆美元

快訊／台新證又出包！系統當機　用戶跳腳「無法下單一直轉圈圈」　

千金股漲瘋！13檔觸漲停　鴻勁、大立光和健策「越關越大尾」

聯發科今猛虎出閘　股價噴漲停排隊搶買3800張

快訊／台股收盤大漲1347.39點、史上第5大漲點　台積電漲45元

股市小白「買0056打開理財路」：現在安心過生活

被動元件美日大廠漲價！ 國巨攻頂漲停刷高　10檔同步亮燈

獨／搶先黃仁勳！　AMD執行長蘇姿丰松山機場抵台入境

面板股反攻！群創股價奔「4」字頭攀15年新高　2檔同刷漲停

你早晚要買台積電的！　分析師估幾年後市值3兆美元

外資買盤歸隊！面板股買最多　買賣超前10名一次看

輝達救全村！台股強彈1300點　6檔「含發量」高ETF攻勢再起

黃仁勳坦言「中國市場幾乎讓給華為」　輝達財測已不期待中國貢獻

快訊／台積電漲55元至2240　台股開盤飆漲逾千點重回41000

65歲逝世領不到國民年金 勞保局說明

徐旭東連2缺席股東會

記憶體迎千億級金主！009816增刪4檔　華邦電、南亞科列成分股

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
賴清德宣布0到18歲每月成長津貼5千元　規劃1千億助產業升級

賴清德宣布0到18歲每月成長津貼5千元　規劃1千億助產業升級
北院裁定續戴電子腳鐐　柯文哲怒：再掛下去就把「賴清德」刻在上面

北院裁定續戴電子腳鐐　柯文哲怒：再掛下去就把「賴清德」刻在上面

慶旺建設16屆誠信建商獲獎肯定！「不蓋商品只蓋良心」用結構與細節實踐家的承諾

慶旺建設16屆誠信建商獲獎肯定！「不蓋商品只蓋良心」用結構與細節實踐家的承諾

普習會登場！紅毯相見　微笑握手合影孩童歡呼

普習會登場！紅毯相見　微笑握手合影孩童歡呼

妻遭貨梯斷頭亡！夫淚「本來以為爬高撞到」　女兒韓國緊急返台中

妻遭貨梯斷頭亡！夫淚「本來以為爬高撞到」　女兒韓國緊急返台中

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366