羅東後站「賣壓小」　在地房仲：未來房價有望超礁溪

▲羅東東區後站為新興開發的區域，商業機能陸續進駐，未來展望看好。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／綜合報導

羅東東區後站為新興開發的區域，目前已開發約4成，商業機能陸續進駐，未來展望看好。在地房仲表示，由於區域房市沒有什麼賣壓，房價相當穩定，這1~2年無明顯修正，未來有望超越礁溪，成為宜蘭房價最高、最具房市指標性的區域。

《地產詹哥老實說》EP310／倒閉潮來了？房仲逆勢徵才 菜鳥躺領6萬底薪真相公開

[廣告]請繼續往下閱讀...

有巢氏房屋羅東東區轉運加盟店東張志豪表示：「目前羅東東區後站仍屬於新發展重劃區，整體開發進度約4成左右，但近年已有大型商業品牌陸續進駐，包括HOLLA、特力屋、寶雅、麥當勞、燦坤等連鎖業者，代表商業行為已逐漸形成，生活機能也開始快速成熟。」

他指出：「東區後站最大的優勢，在於同時享有新重劃區街廓與舊市區成熟機能雙重條件，一方面擁有較新的道路規劃，另一方面又鄰近羅東前站商圈。」

張志豪指出：「目前羅東東區房價表現相對穩定，新成屋單價大約落在每坪38至42萬元，預售市場則已來到45萬元上下。」他認為：「該區未來仍有更大規模的新重劃區規劃，整體城市發展輪廓將持續擴張，當整片區域愈來愈完整，房價自然也會跟著往上堆疊。」

至於買盤組成部分，張志豪觀察：「東區新建案總價其實不低，以在地較有資產的二代、換屋族為主，也有部分來自雙北的置產客。」

▲張志豪表示，羅東東區整體價格其實沒有明顯修正，主要原因在於區域二手待售量不多。（圖／有巢氏房屋提供）

面對近1~2年全台房市降溫、市場氛圍趨於保守，張志豪表示：「羅東東區整體價格其實沒有明顯修正，主要原因在於區域二手待售量不多，市場釋出產品有限，加上過去幾年當地投資客比例不高，多數住戶以自住為主，因此市場相對穩定。」

他進一步指出：「目前線上幾乎沒有大型預售新案銷售，區域並不存在大量供給與賣壓問題，因此即使景氣震盪，價格仍具支撐力。」

此外，他表示：「由於當地土地取得成本本身就高，土地單價甚至已站上6字頭，地主普遍對價格相當堅持，也使整體市場價格不易出現大幅鬆動。」

張志豪表示：「雖然宜蘭市與縣政特區近年因高鐵議題備受關注，羅東依舊是宜蘭商業最頻繁的區域，再加上羅東鎮本身腹地不大、土地相對集中，未來只要持續開發，區域價值將更容易快速聚焦。」他直言：「未來羅東東區房價甚至有機會超越目前宜蘭房價最高的礁溪，成為宜蘭最具代表性區域。」

▲張志豪相當看好，羅東東區後站的房市展望。（圖／有巢氏房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP310／倒閉潮來了？房仲逆勢徵才 菜鳥躺領6萬底薪真相公開