快訊／台股新增2檔「抓去關」　被動元件飆股入列

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所今（21日）公布台股新增處置股，包括日電貿（3090）、鈺邦（6449），此2檔都是近期最火的被動元件股，處置時間都是從明日（22日）起至6月4日，至於上櫃公司今日無新增處置股。

值得注意的是鈺邦在本周一（18日）遭公告從19日起處置至6月1日，每5分鐘撮合一次，但今天加重處置，處置時間延長至6月4日，且是每20分鐘撮合一次。

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以下是處置情況：

日電貿：每5分鐘撮合一次

鈺邦：每20分鐘撮合一次

