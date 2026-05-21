AMD蘇姿丰大讚與台積電緊密合作關係　透露昨日已與魏哲家會面

▲AMD執行長蘇姿丰。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

AMD執行長蘇姿丰昨日抵達台灣，今日接受媒體採訪時，不只透露昨天就已經和台積電董事長魏哲家會面，更大讚與台積電的合作，同時，AMD今日除了宣布於台灣產業體系投資逾100億美元，加速建置AI基礎設施外，更宣布採用台積電2奈米製程技術的下一代AMD EPYC處理器Venice進入量產。

蘇姿丰表示，很高興再次來到台灣，並與客戶、合作夥伴及供應商會面。她指出，目前AI基礎建設需要龐大資本投入，「我們必須作為一個生態系統共同努力才能實現目標」，而台灣擁有非常完整且優秀的供應鏈夥伴，因此AMD決定加大投資力道。

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針對下一代AI GPU產品MI-455與Helios系統進展，蘇姿丰指出，目前開發進展非常順利，市場對下一代AI技術感到相當興奮，而Helios系統的完成更需要整個台灣生態系統共同合作。她透露，產品預計今年下半年上市，目前客戶需求「非常明顯」，市場對Helios也抱持高度期待。

對於是否考慮採用其他晶圓代工夥伴以分散供應鏈風險，蘇姿丰則表示，台積電是AMD非常重要且緊密的合作夥伴，並透露AMD已成為台積電2奈米製程首個高效能運算（HPC）客戶，目前新一代EPYC Venice伺服器處理器已開始量產。不過她也強調，AMD仍會持續尋求更廣泛的供應鏈布局。

談到AI市場現況，蘇姿丰指出，AI需求成長速度超乎預期，尤其推論（Inference）與智能代理AI（Agentic AI）快速成長，也進一步帶動CPU與GPU需求同步提升。她表示，過去GPU需求成長最快，但現在CPU需求也正在快速增加，未來甚至可能出現「一顆GPU搭配更多CPU」的趨勢。

對於市場關注的ARM架構CPU競爭，蘇姿丰認為，下一代AI運算需要多元處理架構，AMD對自身產品路線圖仍深具信心，同時也認為ARM技術具有競爭力。

至於記憶體市場供應吃緊問題，她坦言目前市場確實相當緊繃，但AMD正持續與記憶體供應商合作擴充產能，並與客戶協調CPU、GPU與記憶體配置，以維持供應平衡。

此外，蘇姿丰也提到，AMD持續擴大在台灣布局，台灣工程團隊目前已參與AMD所有產品線的研發與製造。她也透露，此次雖然無法參加今年的Computex，但非常喜歡台灣與Computex，這次不能參加就是時間安排上的問題，但還是希望明年能參與。

談到中國市場策略，蘇姿丰表示，AMD近期已在上海舉辦開發者日活動，公司相信AI應該普及全球，因此會持續透過全球各地開發者活動，擴大開發者與客戶生態系。

另外，蘇姿丰也肯定台積電美國亞利桑那州新廠進展順利，AMD目前已在當地提升伺服器處理器產能，未來也將持續同步擴大台灣與亞利桑那州產能布局。