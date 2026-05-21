快訊／陳劭翔6月接任德翔海運董事長兼執行長　陳德勝轉任高級顧問

▲德翔海運現任副主席兼執行董事陳劭翔將自2026年6月1日起接任董事會主席及執行長。（圖／德翔海運提供）

記者張佩芬／台北報導

股票在香港上市德翔海運(2510.HK)，今(21)日公告創辦人暨董事會主席(董事長)陳德勝將自今年6月1日起辭任執行董事、董事會主席、提名委員會主席及首席執行官(執行長)職務，並轉任高級顧問，持續就重大事項提供諮詢意見，由他的獨子，現任副主席兼執行董事陳劭翔將接任董事會主席、提名委員會主席及首席執行官職務，擔任副總裁暨財務副總的獨女陳依琦則獲委任執行董事。

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▲德翔海運創辦人陳德勝將轉任高級顧問，持續就重大事項提供諮詢意見。（圖／德翔海運提供）

德翔海運表示，此次安排為集團繼任計畫的一部分。陳德勝為德翔海運創辦人，長年帶領公司深耕亞洲區間航線市場，逐步建立完整亞洲航線網絡與區域營運布局，並於2024年完成香港上市。董事會亦於公告中對其任內貢獻表達感謝。

現年43歲的陳劭翔，擁有逾17年航運產業經驗，於2022年加入德翔海運，歷任董事、副總裁、執行董事及董事會副主席等職務，目前主要負責集團策劃、營銷及海運部門，並參與中長期策略及投資規劃。

在加入德翔海運之前，陳劭翔長年於德勝航運體系任職，歷練涵蓋海外代理審計、財務分析、服務設計、代理管理與戰略規劃等領域，具備完整航運營運與管理背景。

學歷方面，陳劭翔畢業於英國倫敦政治經濟學院管理學系，並取得英國貝葉斯商學院能源、貿易及金融碩士學位。

此外，德翔海運同時公告，現任集團副總裁陳依琦獲委任為執行董事及薪酬委員會成員，自2026年6月1日起生效。

現年46歲的陳依琦於2019年加入集團，歷任主席執行助理、副總裁等職務，目前負責財務及會計管理、資金策略、內部監控、現金流量預測及跨境稅務合規等工作，亦參與集團戰略規劃與業務擴張計畫。

公告指出，陳依琦具備財務管理、公司治理與跨國營運經驗，近年亦主導集團財務與會計系統架構設計及整合，協助建立集團財務治理框架。

▲德翔海運持續推動船隊升級、航線布局與企業治理發展。（圖／德翔海運提供）

今年74歲的陳德勝，今天人在香港處理公務，他以書面回覆ETtoday詢問時表示，公司創立25週年，希望換年輕人才不會總是老套，創新可以使公司更強。

自己身體健康狀況很好，希望利用健康的身體好好遊山玩水，好好打出自己年齡的桿數，未來在台灣，除了打球會進公司，參加公司開會的目的是避免自己老年痴呆。

他說：「我對我們管理團隊非常有信心，其實也不需要我給什麼意見，他們絕對做得比我在時更好。」

陳劭翔則表示，他的父親對於人生有自己的想法，早就有今天的規劃，也都很接受經營團隊的意見，自己參與公司管理這麼久，覺得一切都在軌道上，目前沒有什麼急迫改變調整的計畫。