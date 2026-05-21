金聯成打進半導體大廠備援電力供應鏈　看好今年起營運可望逐步走揚

外資買盤歸隊！面板股買最多 買賣超前10名一次看

台股今（21日）報復性大反攻，外資轉賣為買，出手買超603.41億元，金額居史上第九大買超記錄，其中大買友達（2409）、群創（3481）面板股；同時大砍金融股，其中第一金（2892）被賣最慘。

台股飆漲千點！外資回頭搶買603億 刷史上第9大金額

台股今（21日）強彈，指數終場飆漲 1347.39 點或漲 3.37%，創台股史上第五大漲點，而外資也轉賣為買，買超台股603.4億元，創下史上第九大買超記錄。

輝達救全村！台股強彈1300點 6檔「含發量」高ETF攻勢再起

國際油價回落、輝達再度繳出優於市場預期的財報，美股科技與半導體族群走強，帶動今（21）日台股止跌反彈，盤中一度勁揚超過1300點，聯發科（2454）開盤不到10分鐘就漲停鎖死，同步點火6檔「含發量」較高的科技股ETF表現，平均漲幅落在4～5%之間。

面板股反攻！群創股價奔「4」字頭攀15年新高 2檔同刷漲停

群創（3481）轉型半導體FOPLP（扇出型面板級封裝）有了成果，股價經過幾天整理過後，今（21）日跳空開高直奔40.6元漲停價位，創下2010年12月以來新高價位，到11點45分成交量突破50萬張，居上市成交量最大個股，而票面附近彩晶（6116）、TV組裝瑞軒（2489）均同步刷漲停。

千金股漲瘋！13檔觸漲停 鴻勁、大立光和健策「越關越大尾」

台股今（21日）強勁反彈，至午盤前勁揚逾1500點，類股齊揚，48檔千金股中有高達13檔觸及漲停或漲停鎖死，其中有3檔仍在處置的大立光（3008）、健策（3653）以及鴻勁（7769）仍飆漲停，呈現「越關越大尾」。

南亞科新產能明年初裝機 規劃2至3年產能拚增近一倍

記憶體大廠南亞科（2408）今日召開股東會，總經理李培瑛受訪指出，DRAM產業已由過去高波動周期，逐步轉向結構性發展階段，在AI需求帶動下，整體記憶體市場需求持續提升，供需缺口預期可延續至2027年之後，至於新產能，南亞科預計在2至3年後，整體產能較現有水準增加約80%至100%，等同接近倍增。

聯發科今猛虎出閘 股價噴漲停排隊搶買3800張

台股權值三哥聯發科（2454）於今（21）日結束分盤處置正式出關，台股勁揚1300點，股價恢復正常交易後，一吐處置期間悶氣，在9點07分就鎖住3550元漲停價位，站上各日均線之上，漲停委買逾3800張。

黃仁勳坦言「中國市場幾乎讓給華為」 輝達財測已不期待中國貢獻

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦言，在美國持續加強出口管制下，輝達已幾乎退出中國高階AI晶片市場，並直言中國市場目前「基本上已經讓給華為」，顯示美中科技戰正加速中國半導體自主化進程。

被動元件美日大廠漲價！ 國巨攻頂漲停刷高 10檔同步亮燈

AI伺服器應用吃緊，美、日大廠宣布調漲高階被動元件價格，而國巨*（2327）股價一飛沖天，董事長陳泰銘以156億美元身價，擠下鴻海創辦人郭台銘成為台灣首富，今（21）日股價再登572元漲停價位，續創分割分以來新高，被動元件多頭氣勢如虹，漲停個股多達11檔。

快訊／台新證又出包！系統當機 用戶跳腳「無法下單一直轉圈圈」

台股飆漲千點，台新證券再傳當機，用戶跳腳「無法下單一直轉圈圈」，抱怨聲不斷，台新證也在官網公告請用戶要跟營業員確認下單情況。