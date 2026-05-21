偷賣輝達千萬AI晶片到中國！3台人「改標調包」遭收押　經部發重話

▲3名資訊業者涉嫌違法走私輝達高階晶片伺服器至中港澳，遭基隆地院裁定收押禁見。（圖／路透）

陳瑩欣、閔文昱／台北報導

基隆地檢署近日查獲一起高階AI伺服器違法出口案，游姓、王姓及陳姓3名台灣資訊業者，涉嫌以不實文件申報出口，企圖將搭載輝達（NVIDIA）高階晶片、美超微（Supermicro）生產的高階AI伺服器，違法銷往中港澳地區。由於3人涉犯偽造文書等罪嫌重大，且有逃亡、滅證及串供之虞，基隆地院21日裁定3人羈押禁見。

檢調指出，美國自2022年起陸續加強對中國AI晶片與高階伺服器的出口限制，但3人明知相關禁令，仍涉嫌透過調整型號、變造出口資訊等方式規避查核，並以第三地轉運手法，將數十台高階AI伺服器由台灣北部港口報關出口，表面目的地填寫東北亞國家，實際最終流向香港。據了解，涉案伺服器每台市價超過新台幣1000萬元，目前已有近10台送抵香港，是否再轉運中國大陸，仍待檢調持續追查。

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貿易署示警：恐涉刑責與國際制裁

針對此案，經濟部國際貿易署晚間發布聲明指出，美國商務部自2022年10月起，即嚴格管制AI伺服器出口中國，並透過出口管制法規的域外效力，要求全球業者一體遵行。政府也已多次宣導，業者出口高科技貨品時，須遵守我國及主要國家的出口管制法規，避免觸法。

貿易署表示，台灣與各國共同防堵武器擴散交易，針對戰略性高科技貨品訂有出口管制規定，出口業者必須據實申報用途與最終使用者，不得涉入可疑武擴交易。若廠商利用調包、改標或偽造文件等方式規避查核，除可能違反行政規定外，也恐涉及《刑法》偽造文書等刑責。

籲業者做好盡職調查

貿易署最後強調，業者切勿為圖暴利鋌而走險，應落實盡職調查義務，確認產品流向與最終使用者，以免因違規影響商譽與自身權益，甚至面臨其他國家制裁。此案也凸顯全球AI晶片管制持續升溫下，台灣高科技供應鏈恐成各國高度關注焦點。