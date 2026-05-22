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為調度貨櫃　達飛地中海到遠東每箱超低運價145美元、創新低

▲洛杉磯港估計未來三周貨量不如去年同期。（圖／取自洛杉磯港官網）

▲貨櫃調度一直是船公司的大課題。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

法國達飛航運近日發布一則公告，自6月1日起，地中海港口出口至遠東地區貨載，每箱(20呎櫃)FAK價(均一運費率)145美元，僅約去程運價4.61%，創回程運價新低。對此外籍船公司在台高階表示，在雙向貨載不均衡情況下，歐美回程線長期都有運價偏低現象，不過船公司有透過收取吊櫃費與文件費彌補部分運費損失。

目前美西到高雄的貨載，每箱運價約200-300美元，每大箱(40呎櫃)約300-500美元；地中海到高雄每箱運價約1200美元，每大箱約1800美元，達飛的報價確實明顯偏低，業界估計該公司應該是在地中海有很多空櫃需要運回遠東，以滿足遠東地區出口貨需求，因此低價求貨。

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在吊櫃費部分，每箱是收新台幣5600-6150元，每大箱7000-7600元，文件費2100-2300元，另還有封條費250元。

根據上海航運交易所上周五(15日)公布的貨櫃運價指數(SCFI)，上海到地中海的運價是每箱3145美元，以達飛的報價，回程運價僅有去程的4.61%。

貨櫃的調度一直是貨櫃船公司的大學問，早年台灣有一家貨櫃船公司進軍美國線，因為貨櫃調度沒做好，不少貨櫃積壓在美國內陸，造成嚴重虧損而倒閉，之後不少新加入美國線的船公司，開業初期都採取僅收美國西岸貨載策略，不收內陸貨。

另疫情期間，亞洲運往美國的貨載運價暴漲，但因染疫人員需要隔離，內陸運輸缺司機，在亞洲地區嚴重缺櫃情況下，船公司紛紛暫停收載美國出口穀物，好加速運回空櫃，美國穀物出口商一狀告到美國聯邦海事委員會(FMC)，FMC還出面調查拒收行為是否涉及違約。

貨櫃船公司自有貨櫃占比在四到八成之間，不足的貨櫃向貨櫃出租公司租用，貨櫃調度得好，營運成本就能壓低。

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關鍵字： 調度貨櫃達飛地中海到遠東每箱145美元新低

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