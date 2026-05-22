ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

AMD宣布100億美元投資台灣！　供應鏈一次看

▲AMD執行長蘇姿丰率先抵台。（圖／記者高兆麟攝）

▲AMD執行長蘇姿丰率先抵台。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導　

晶片大廠「AMD」公司於21日正式宣布，為了滿足全球日益暴增的人工智慧基礎設施需求，將在台灣產業體系投資超過100億美元，擴大與台灣夥伴合作關係，《ETtoday東森新聞雲》也整理出台灣供應鏈名單。

這項龐大的投資計畫，展現出該公司如何透過策略結盟延伸其技術領導地位。官方目前正持續推動先進的晶片、封裝與製造技術，以實現更高的運算效能與更佳的晶片效率，進而加速全球客戶對相關系統的部署。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼AMD執行長蘇姿丰。（圖／記者高兆麟攝）

▲AMD執行長蘇姿丰。（圖／記者高兆麟攝）

聯手在地封測大廠
董事長暨執行長蘇姿丰表示，隨著應用普及持續加速，全球客戶正迅速擴展基礎設施。透過將公司在高效能運算領域的優勢，與台灣產業體系相結合，正在實現整合式的機架級架構，協助客戶加速部署。

在產業體系發展方面，該公司正與台灣的「日月光」資深業務副總蔡鏽樺、「矽品精密」業務副總經理于有志等業界夥伴合作，共同開發並驗證下一代2.5D橋接互連技術，為「Venice」處理器提供強力支援。

▲▼AMD百億美元投資台灣供應鏈名單。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲AMD百億美元投資台灣供應鏈名單。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

面板級創新大幅量產
同時該公司也攜手「力成科技」引領面板級創新，董事長蔡篤恭指出，雙方成功驗證業界首款面板級互連技術，帶來全新等級的擴展性與成本效益。此外「欣興電子」、「南亞電路板」與「景碩科技」也全力支援載板技術。

官方強調，目前的創新技術將用於支援「Helios」機架級平台於2026年下半年的部署。這款搭載全新晶片與開放軟體堆疊的生產就緒系統，能讓客戶更快執行更大型、更複雜的工作負載，同時最佳化功耗與效率。

整合代工廠推向全球
在系統打造上，包含「Sanmina」董事長暨執行長朱沙（Jure Sola）、「緯穎」總經理暨執行長林威遠、「英業達」總經理蔡枝安以及「緯創」等ＯＤＭ夥伴，都正全力協助該系統從設計端順利擴展至大規模量產。

「營邦企業」董事長梁順營也表示，很榮幸在計畫中緊密合作，支援打造此先進平台的機構式架構。這次晶片巨頭與台灣供應鏈的深度串聯，不僅鞏固其在大規模高效能領域的地位，也為全球資料中心挹注全新動能。

「K-SPARK IN KAOHSIUING」神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

關鍵字： AMD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

楊繡惠談孫安佐：很可惜 不理解「被關過了」怎麼還不怕

推薦閱讀

外資買盤歸隊！面板股買最多　買賣超前10名一次看

外資買盤歸隊！面板股買最多　買賣超前10名一次看

台股今（21日）報復性大反攻，外資轉賣為買，出手買超603.41億元，金額居史上第九大買超記錄，其中大買友達（2409）、群創（3481）面板股；同時大砍金融股，其中第一金（2892）被賣最慘。

2026-05-21 17:36
台股飆漲千點！外資回頭搶買603億　刷史上第9大金額

台股飆漲千點！外資回頭搶買603億　刷史上第9大金額

台股今（21日）強彈，指數終場飆漲 1347.39 點或漲 3.37%，創台股史上第五大漲點，而外資也轉賣為買，買超台股603.4億元，創下史上第九大買超記錄。

2026-05-21 15:36
輝達救全村！台股強彈1300點　6檔「含發量」高ETF攻勢再起

輝達救全村！台股強彈1300點　6檔「含發量」高ETF攻勢再起

國際油價回落、輝達再度繳出優於市場預期的財報，美股科技與半導體族群走強，帶動今（21）日台股止跌反彈，盤中一度勁揚超過1300點，聯發科（2454）開盤不到10分鐘就漲停鎖死，同步點火6檔「含發量」較高的科技股ETF表現，平均漲幅落在4～5%之間。

2026-05-21 12:20
面板股反攻！群創股價奔「4」字頭攀15年新高　2檔同刷漲停

面板股反攻！群創股價奔「4」字頭攀15年新高　2檔同刷漲停

群創（3481）轉型半導體FOPLP（扇出型面板級封裝）有了成果，股價經過幾天整理過後，今（21）日跳空開高直奔40.6元漲停價位，創下2010年12月以來新高價位，到11點45分成交量突破50萬張，居上市成交量最大個股，而票面附近彩晶（6116）、TV組裝瑞軒（2489）均同步刷漲停。

2026-05-21 11:58
千金股漲瘋！13檔觸漲停　鴻勁、大立光和健策「越關越大尾」

千金股漲瘋！13檔觸漲停　鴻勁、大立光和健策「越關越大尾」

台股今（21日）強勁反彈，至午盤前勁揚逾1500點，類股齊揚，48檔千金股中有高達13檔觸及漲停或漲停鎖死，其中有3檔仍在處置的大立光（3008）、健策（3653）以及鴻勁（7769）仍飆漲停，呈現「越關越大尾」。

2026-05-21 11:48
南亞科新產能明年初裝機　規劃2至3年產能拚增近一倍

南亞科新產能明年初裝機　規劃2至3年產能拚增近一倍

記憶體大廠南亞科（2408）今日召開股東會，總經理李培瑛受訪指出，DRAM產業已由過去高波動周期，逐步轉向結構性發展階段，在AI需求帶動下，整體記憶體市場需求持續提升，供需缺口預期可延續至2027年之後，至於新產能，南亞科預計在2至3年後，整體產能較現有水準增加約80%至100%，等同接近倍增。

2026-05-21 11:27
聯發科今猛虎出閘　股價噴漲停排隊搶買3800張

聯發科今猛虎出閘　股價噴漲停排隊搶買3800張

台股權值三哥聯發科（2454）於今（21）日結束分盤處置正式出關，台股勁揚1300點，股價恢復正常交易後，一吐處置期間悶氣，在9點07分就鎖住3550元漲停價位，站上各日均線之上，漲停委買逾3800張。

2026-05-21 11:07
黃仁勳坦言「中國市場幾乎讓給華為」　輝達財測已不期待中國貢獻

黃仁勳坦言「中國市場幾乎讓給華為」　輝達財測已不期待中國貢獻

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦言，在美國持續加強出口管制下，輝達已幾乎退出中國高階AI晶片市場，並直言中國市場目前「基本上已經讓給華為」，顯示美中科技戰正加速中國半導體自主化進程。

2026-05-21 10:30
被動元件美日大廠漲價！ 國巨攻頂漲停刷高　10檔同步亮燈

被動元件美日大廠漲價！ 國巨攻頂漲停刷高　10檔同步亮燈

AI伺服器應用吃緊，美、日大廠宣布調漲高階被動元件價格，而國巨*（2327）股價一飛沖天，董事長陳泰銘以156億美元身價，擠下鴻海創辦人郭台銘成為台灣首富，今（21）日股價再登572元漲停價位，續創分割分以來新高，被動元件多頭氣勢如虹，漲停個股多達11檔。

2026-05-21 10:14
快訊／台新證又出包！系統當機　用戶跳腳「無法下單一直轉圈圈」　

快訊／台新證又出包！系統當機　用戶跳腳「無法下單一直轉圈圈」　

台股飆漲千點，台新證券再傳當機，用戶跳腳「無法下單一直轉圈圈」，抱怨聲不斷，台新證也在官網公告請用戶要跟營業員確認下單情況。

2026-05-21 10:06

讀者迴響

熱門新聞

CoWoS設備廠「遭勒索病毒攻擊」　弘塑估損失2200萬

3台人偷賣輝達AI伺服器到中國　貿易署發聲

快訊／台股新增2檔「抓去關」　被動元件飆股入列

輝達「資料中心」台灣供應鏈一次看　商機達數兆美元

你早晚要買台積電的！　分析師估幾年後市值3兆美元

即／22連槓「5.6億威力彩」獎號出爐

金聯成打進半導體大廠備援電力供應鏈　看好今年起營運可望逐步走揚

面板股反攻！群創股價奔「4」字頭攀15年新高　2檔同刷漲停

AMD宣布100億美元投資台灣！　供應鏈一次看

外資買盤歸隊！面板股買最多　買賣超前10名一次看

股市小白「買0056打開理財路」：現在安心過生活

千金股漲瘋！13檔觸漲停　鴻勁、大立光和健策「越關越大尾」

65歲逝世領不到國民年金 勞保局說明

挫咧等！小麵店發票誤開同號20張追不回　中千萬特別獎就賠2億元

台新證下單系統又出包　金管會：已罰331萬、要求證交所了解狀況

勞保繳24年竟一毛領不到！專家揭「差一點」致命陷阱

獨／搶先黃仁勳！　AMD執行長蘇姿丰松山機場抵台入境

5月報稅倒數！國稅局盤點常見「雷區」 點光明燈、醫美微整不能抵稅

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」

川普又點名台灣！　狂轟「偷走晶片與半導體」
北科大碩生畢業前猝逝　神祕音檔曝光　老父淚控指導教授百般刁難　盼別再有傻子

北科大碩生畢業前猝逝　神祕音檔曝光　老父淚控指導教授百般刁難　盼別再有傻子

震驚！知名網紅百勒絲雷門離婚　牽手照鼻祖曾被譽神仙眷侶　相伴16年「把彼此還給對方」

震驚！知名網紅百勒絲雷門離婚　牽手照鼻祖曾被譽神仙眷侶　相伴16年「把彼此還給對方」

68歲婦拄手杖竟當詐騙車手　屏東警埋伏逮人阻詐55萬

68歲婦拄手杖竟當詐騙車手　屏東警埋伏逮人阻詐55萬

李四川新北造勢同框鄭麗文！　　「握手2秒」快閃：有行程

李四川新北造勢同框鄭麗文！　　「握手2秒」快閃：有行程

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366