快訊／台股新增9檔「抓去關」 連20天漲停尚茂入列處置股

證交所、櫃買中心今（22日）公布台股新增處置股名單，上市包括麗嬰房（2911）、澤米（6742）、天二科技（6834）、聯友金屬-創（7610）4檔，上櫃有德微（3675）、美而快（5321）、倉和（6538）、鈦昇（8027）以及連20天漲停尚茂（8291）5檔，合計共9檔處置時間都是從下周一（25日）起至6月5日。

外資加碼台股761億史上第4 買賣超前10檔個股一次看

台股今（22日）大漲899點，收42267點史上新高，外資大買761.37億元，創史上第四大金額，大買力積電（6770、華邦電（2344）2檔記憶體股，居買超前2名。

快訊／亞馬遜大出貨、美西線運價6/1要大漲四成 SCFI今日上漲3.62%

超大型攬貨公司負責人指出，因為碰上亞馬遜大出貨，美西、美東航線都已滿艙，貨櫃船公司6月1日運價準備大漲四成，美西線每大箱(40呎櫃)運價擬自目前的3400美元漲到4800美元，美東線自4500美元漲到5800美元，至於是否能十足上漲，要看市場實際供需與船公司間默契。今日上海航運交易公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲3.62%，收2218.15點。

快訊／職業工會3家欠繳保費 勞保局暫行拒絕給付

勞保局今（22日）公告，統計截至5月21日止，計有大台南宗教服務職業工會（會址：臺南市安南區）、桃園市學力提升補教從業人員職業工會（會址：桃園市桃園區）及桃園市公寓大廈管理服務職業工會（會址：桃園市中壢區）3家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期，勞保局針對該等工會依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

快訊／台股收漲899.76點、指數創收盤新高 台積電漲25元

台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲899.76點，以42267.97點作收，漲幅2.18％，成交量11884.32億元，指數創史上收盤新高。

快訊／4張千萬發票沒人領！7／6最後一天 財部尋幸運兒

統一發票3~4月預計下周一（25日）開獎， 財政部今（22日）公布1-2月統一發票中還有4張千萬大獎未兌領，包含一張只花2元買塑膠袋也未兌領，至於200萬與100萬也各有4張、8張未領，由於領獎期限到7月6日，財政部呼籲中獎人把握時間領錢。

AMD百億美元投資台灣確保2029年前產能 坦言高階GPU銷中受限

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰幾日接受聯訪時表示，全球AI基礎建設需求正以前所未見速度爆發，CPU市場需求甚至遠高於一年前預期，AMD也因此宣布加碼投資台灣供應鏈生態系，總投資規模超過100億美元，提前布局2029年前的AI產能需求。另外針對中國市場問題，她則表示，中國仍是AMD重要市場，但也坦言部分高階GPU產品仍受限制。

AMD蘇姿丰駁AI產業泡沫論 「現在才到棒球比賽第3局」

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰來台參與論壇表示，全球AI與半導體市場正進入前所未見的高速成長期，「每個月都有令人驚喜的成長」，而AMD也正與台灣供應鏈深度合作，全面強化先進製程、先進封裝與AI運算布局，同時，針對AI泡沫疑慮，她則強調這是真的，用棒球來比喻的話ㄝ可能現在才到第三局而已。

華邦電反攻！記憶體股2檔漲停 法人：留意籌碼凌亂、解套賣壓

人工智慧（AI）帶來記憶體業強勁剛性需求，南亞科（2408）昨受訪時直言迎來「客戶瘋狂搶產能」盛況，記憶體股今（22日）轉強，由近日表現相對弱勢華邦電（2344）率先漲停領軍，晶豪科（3006）也攻漲停，惟法人指出，雖記憶體股有基本面撐腰，惟經過幾波上漲、拉回修正，籌碼凌亂，層層套牢解套賣壓重。

面板股吸金！群創變猛虎居台股成交王 4檔齊刷漲停

群創（3481）挾著FOPLP（扇出型面板級封裝）技術突破，今（22）日股價跳空以42.45元開出，追價買盤拉抬下，9點15分就鎖住44.65元漲停價位，成交量突破30萬張，居上市成交量第一大個股，漲停委買張數達12萬張，續創2010年5月以新高價位，友達（2409）、彩晶（6116）、瑞軒（2489）等三檔個股齊刷漲停。