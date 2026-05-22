外資加碼台股761億史上第4　買賣超前10檔個股一次看

▲外資連二個交易日買超台股。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
台股今（22日）大漲899點，收42267點史上新高，外資大買761.37億元，創史上第四大金額，大買力積電（6770、華邦電（2344）2檔記憶體股，居買超前2名。
三大法人今日同步買超台股，合計買超1066.77億元，其中自營商買超194.76億元，投信買超110.64億元，外資買超761.37億元，外資連2個交易日買超1364億元。
外資買超前10大個股，依序為力積電（6770）9萬6770張、華邦電（2344）5萬1442張、台玻（1802）3萬6032張、緯創（3231）3萬2967張、華通（2313）2萬9085張、友達（2409）2萬8252張、國泰金（2882）2萬7782張、彩晶（6116）2萬4560張、長興（1717）2萬3653張、燿華（2367）2萬2863張。
外資賣超前10大個股，依序為第一金控（2892）6萬9439張、聯電（2303）3萬346張、台新新光金（2887）2萬8739張、永豐金（2890）2萬1852張、南茂（8150）1萬7099張、中鋼（2002）1萬4672張、南亞（1303）1萬3197張、華南金（2880）1萬2352張、統一（1216）1萬2079張、華航（2610）1萬2052張。
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