快訊／台積電漲20元至2250　台股上漲逾550點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股主要指數21日全數收漲，台股今（22日）續強，以上漲79.71點、41447.92點開盤，指數續揚，大漲555.93點至41924.14點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到2245元，漲幅0.67％，後續走高至2250元；鴻海（2317）上漲1.5元至249元；聯發科（2454）上漲215元至3765元；廣達（2382）上漲2元來到310元；長榮（2603）上漲2.5元至214.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲276.31點或0.55％，收在50285.66點；標準普爾500指數上漲12.75點或0.17％，收7445.72點；那斯達克指數上漲22.74點或0.09％，收在26293.1點；費城半導體指數上漲150.8點或1.28％，收11964.09點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 50285.66 ▲276.31 ▲0.55% S&P500 7445.72 ▲12.75 ▲0.17% NASDAQ 26293.1 ▲22.74 ▲0.09% 費城半導體指數 11964.09 ▲150.8 ▲1.28%

資料來源：證交所