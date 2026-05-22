SpaceX台灣供應鏈一次看！　IPO估值破1.75兆美元

▲SpaceX創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk），SpaceX已遞件申請IPO，市場估值1.75兆美元。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）
記者葉國吏／綜合報導
全球首富、SpaceX創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）正式推動太空版圖上市，SpaceX已向美國證管會（SEC）遞件申請IPO，市場喊出估值上看1.75兆美元，挑戰史上最大案，也讓台灣相關供應鏈話題瞬間升溫。
這次文件罕見攤開SpaceX的財務細節。營運主力已由星鏈（Starlink）撐場，訂閱與商用需求快速放大；但同時，AI與資料中心的大規模投資持續燒錢，整體帳面仍呈現虧損狀態。市場解讀，SpaceX正把火箭發射、低軌衛星通訊與AI算力整合成「太空AI平台」。
受惠想像空間擴大，台灣供應鏈被點名。從先進製程、伺服器、散熱到電源與高階PCB，台積電、廣達、緯創、台達電、金像電、華通、昇達科等概念股成為資金關注焦點。
▲SpaceX台灣供應鏈。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）
SpaceX台灣供應鏈
1. 低軌衛星與地面接收設備
啟碁 (6285)：星鏈（Starlink）地面接收端設備與衛星路由器核心供應商。
昇達科 (3491)：專攻低軌衛星天線酬載元件與高頻濾波器，通過 Starlink 太空級認證。
2. 印刷電路板 (PCB)
華通 (2313)：主力供應衛星本體與地面接收站通訊用高階 HDI 板。
敬鵬 (2355)：打入衛星設備板供應鏈，受惠 IPO 題材強勢指標。
3. 半導體與伺服器
台積電 (2333)：獨家代工 SpaceX 的 Starlink 客製化衛星通訊晶片。
聯發科 (2454) / 廣達 (2382)：分別在衛星通訊技術及地面大型基礎設施、伺服器端佔有關鍵地位。
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