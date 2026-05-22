SpaceX台灣供應鏈一次看！　IPO估值破1.75兆美元

快訊／台積電漲20元至2250 台股上漲逾550點

美股主要指數21日全數收漲，台股今（22日）續強，以上漲79.71點、41447.92點開盤，指數續揚，大漲555.93點至41924.14點。

為調度貨櫃 達飛地中海到遠東每箱超低運價145美元、創新低

法國達飛航運近日發布一則公告，自6月1日起，地中海港口出口至遠東地區貨載，每箱(20呎櫃)FAK價(均一運費率)145美元，僅約去程運價4.61%，創回程運價新低。對此外籍船公司在台高階表示，在雙向貨載不均衡情況下，歐美回程線長期都有運價偏低現象，不過船公司有透過收取吊櫃費與文件費彌補部分運費損失。

金聯成打進半導體大廠備援電力供應鏈 看好今年起營運可望逐步走揚

廢鉛酸蓄電池處理廠金聯成（7865）今日表示，打進全球半導體大廠備援電力（UPS）供應鏈，每兩年更換晶圓廠不斷電電池回收，初期每年處理約400噸，公司已成為ESG企業首選合作夥伴。子公司福運鵬第四季電爐擴產後，每年可新增鉛錠0.8萬噸，今年起營運可望逐步走揚。

快訊／陳劭翔6月接任德翔海運董事長兼執行長 陳德勝轉任高級顧問

股票在香港上市德翔海運(2510.HK)，今(21)日公告創辦人暨董事會主席(董事長)陳德勝將自今年6月1日起辭任執行董事、董事會主席、提名委員會主席及首席執行官(執行長)職務，並轉任高級顧問，持續就重大事項提供諮詢意見，由他的獨子，現任副主席兼執行董事陳劭翔將接任董事會主席、提名委員會主席及首席執行官職務，擔任副總裁暨財務副總的獨女陳依琦則獲委任執行董事。

台新證下單系統又出包 金管會：已罰331萬、要求證交所了解狀況

今（21）日台股勁揚1300點，重新站回4萬1千點，台新證券下單系統再次出包，係為4月6日合併以來，第四度出現問題，金管會證期局副局長黃仲豪表示，台新證於昨（20）日進行系統優化，導致今日開盤投資人庫存無法顯示，而台新證有進行資安通報，到10點04分系統已恢復正常，未達到2小時重大偶發申報門檻，會請證交所進行了解後續狀況。

AMD蘇姿丰大讚與台積電緊密合作關係 透露昨日已與魏哲家會面

AMD執行長蘇姿丰昨日抵達台灣，今日接受媒體採訪時，不只透露昨天就已經和台積電董事長魏哲家會面，更大讚與台積電的合作，同時，AMD今日除了宣布於台灣產業體系投資逾100億美元，加速建置AI基礎設施外，更宣布採用台積電2奈米製程技術的下一代AMD EPYC處理器Venice進入量產。

快訊／台股新增2檔「抓去關」 被動元件飆股入列

證交所今（21日）公布台股新增處置股，包括日電貿（3090）、鈺邦（6449），此2檔都是近期最火的被動元件股，處置時間都是從明日（22日）起至6月4日，至於上櫃公司今日無新增處置股。

外資買盤歸隊！面板股買最多 買賣超前10名一次看

台股今（21日）報復性大反攻，外資轉賣為買，出手買超603.41億元，金額居史上第九大買超記錄，其中大買友達（2409）、群創（3481）面板股；同時大砍金融股，其中第一金（2892）被賣最慘。

中國信託金控AI數位轉型成果斐然 資訊長賈景光獲「亞太年度最佳資訊及技術長」

中國信託金融控股公司（簡稱「中國信託金控」）推動數位科技與人工智慧（Artificial Intelligence, AI）創新應用，聚焦金融服務、營運流程、防詐機制及銀行科技基礎建設現代化，成果斐然。國際知名財經媒體《The Asian Banker》（亞洲銀行家）日前公布「2026全球金融服務技術領導力成就獎」（TAB Global Financial Technology Leadership Achievement Award 2026）得獎名單，中國信託金控資訊長賈景光獲頒「亞太年度最佳資訊及技

南寶Q1 EPS 6.55元 今年營收目標挑戰新高

南寶（4766）今（21）日召開第一季法人說明會，南寶表示，面對全球政經情勢變化等不確定性，在鞋材業務持續積極爭取更多訂單份額，以及持續開發新產品與應用下，目標今年營收再創新高；在發展半導體特化領域亦持續順利推進，南寶已開始出貨給合資公司新寳紘科技並貢獻營收，隨著認證進度推進，今年營收將逐步提升。