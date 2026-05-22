最強妖股連20天漲停！　累積漲幅560％「最嚴厲處置」

▲尚茂8291連續20天漲停。（圖／翻攝永豐金證券）

記者葉國吏／綜合報導

印刷電路板上游材料廠「尚茂（8291）」股價狂飆持續，今（22）日開盤隨即跳空鎖死漲停價91.1元，寫下連續第20個交易日亮燈漲停的驚人紀錄。自4月24日以來，尚茂從13.75元一路向上攀升，累計漲幅已高達560%，成為近期台灣股市盤面上最強勢、也最具話題性的爭議焦點。

尚茂以生產銅箔基板與黏合膠片為主要業務的印刷電路板基礎材料供應商，近期受惠於整體電子零組件族群集體走強，本業基本面出現改善。

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轉型自動化新領域

除了既有業務回溫外，市場分析指出，母公司日商「大拓-KY」積極挹注資源，帶領這家子公司成功切入六軸機械手臂與無人化機器人等熱門應用領域。

▲尚茂電子公司外觀。（圖／翻攝Google Map）

正因如此，該公司被市場列入廣義的機器人與自動化概念股，引發市場資金瘋狂追捧。由於短線股價劇烈波動，櫃買中心對此已採取嚴格的監管措施。

嚴格處置買盤強勁

目前該股正處於第四度延長處置期間，直到6月2日為止。交易限制包括採每25分鐘人工撮合一次，且投資人買賣均須全額預收款券，進行嚴格的圈存。

儘管交易流動性顯著受限，每日成交量僅有百餘張，但買盤依舊極為強勁。雖然營收出現大幅增長，但近期公布的4月自結財務數據單月稅後仍呈現虧損。