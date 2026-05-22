面板股吸金！群創變猛虎居台股成交王　4檔齊刷漲停

▲群創股價攻漲停續創15年新高。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

群創（3481）挾著FOPLP（扇出型面板級封裝）技術突破，今（22）日股價跳空以42.45元開出，追價買盤拉抬下，9點15分就鎖住44.65元漲停價位，成交量突破30萬張，居上市成交量第一大個股，漲停委買張數達12萬張，續創2010年5月以新高價位，友達（2409）、彩晶（6116）、瑞軒（2489）等三檔個股齊刷漲停。

群創挾著玻璃基板製程、自動化量產，以及大尺寸載板處理經驗，跨入FOPLP領域，由於chip-first製程已於去（2025）年第二季量產出貨，月產量由初期約400萬顆晶片，提升至超過4000萬顆，而 TGV、金屬化製程與取得晶圓代工大廠認證，今年FOPLP產品線貢獻度可望提升，挹注非顯示器領域營收比重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

群創轉型有了成果，今日股價延續昨（21）日強勁走勢，強攻44.65元漲停價位，而友達火速跟上，上攻22.2元漲停價位，創下2022年1月以來新高，面板股價位階最低彩晶同步鎖住漲停，瑞軒跳空漲停突破50元大關，來到51.4元漲停，創下2007年10月以來新高。

市調機構集邦科技分析，以RDL-first製程來看，群創可利用既有面板產線的大面積金屬佈線優勢，專攻高精密RDL線路層，再交由一線封測廠進行後續晶片封裝，達成與封測業者高度策略分工的效益，對TGV技術的布局則著眼於更長遠的發展，群創憑藉對玻璃基板特性的掌握，深化其玻璃加工技術，配合半導體封裝面積放大下「由圓轉方」的趨勢，成為未來封裝製程中玻璃載板的關鍵供應商。

