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華邦電反攻！記憶體股2檔漲停　法人：留意籌碼凌亂、解套賣壓

▲▼華邦電。（圖／記者高兆麟攝）

▲華邦電今日股價反攻漲停。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

人工智慧（AI）帶來記憶體業強勁剛性需求，南亞科（2408）昨受訪時直言迎來「客戶瘋狂搶產能」盛況，記憶體股今（22日）轉強，由近日表現相對弱勢華邦電（2344）率先漲停領軍，晶豪科（3006）也攻漲停，惟法人指出，雖記憶體股有基本面撐腰，惟經過幾波上漲、拉回修正，籌碼凌亂，層層套牢解套賣壓重。

根據本土投顧針對記憶體發布報告指出，AI正在重塑記憶體產業供需與產能配置邏輯，在高階無塵室與EUV設備稀缺下，原廠產能配置將傾斜AI相關高產值產品，記憶體產品將逐漸擺脫商品屬性，成為AI基礎建設的關鍵資源。

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南亞科股東常會後總經理李培瑛受訪表示，DRAM市場持續供不應求、預期市場供需缺口將延續到明年（2027年）底，後年也會是成長年；目前許多客戶要求簽署長約。

記億體股今日全面走揚，華邦電率先攻至125元漲停價，惟短線走勢疲弱，漲停即見賣盤殺出，漲停價開開關關，隨著賣壓減緩，近9點40分才漲停鎖死，高掛委買單逾3萬張。

晶豪科一度觸及244元漲停價，解套賣壓出籠，漲停隨即打開，但仍有逾9%漲幅；南亞科重回300元以上，一度大漲 8.8%，群聯（8299）、旺宏2337）、力積電（6770）都有逾半根漲幅。
 

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