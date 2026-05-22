AMD蘇姿丰駁AI產業泡沫論　「現在才到棒球比賽第3局」　

▲AMD執行長蘇姿丰。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰來台參與論壇表示，全球AI與半導體市場正進入前所未見的高速成長期，「每個月都有令人驚喜的成長」，而AMD也正與台灣供應鏈深度合作，全面強化先進製程、先進封裝與AI運算布局，同時，針對AI泡沫疑慮，她則強調這是真的，用棒球來比喻的話ㄝ可能現在才到第三局而已。

蘇姿丰表示，每次來到台灣都能感受到強大能量，這裡擁有全球最完整的半導體生態系，從基礎材料、先進製程到OEM、ODM供應鏈，都能高度整合合作，「全球真正能做到這件事的地方，就是台灣。」

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她透露，自己日前才與超過150名供應鏈夥伴開會，其中包括台積電，而這也是AMD能快速成長的重要關鍵。她強調，AMD近年積極投入使用CoWoS、3D封裝等技術，甚至經常是首批導入的公司之一，目的就是確保未來數年的AI需求與產能都能被滿足。

談到AI發展，蘇姿丰直言，AI是過去50年最重要的科技革命，與手機、雲端不同的是，「AI是每個人都能受惠的技術」，未來3到5年內，幾乎所有事情都會因AI變得更好。

她指出，兩三年前市場仍聚焦AI模型訓練，但真正的價值其實來自AI如何改變人類解決問題的方式。她舉例，未來記者可能同時擁有10個AI代理協助研究與分析，又或者對半導體業來說，甚至能把原本需要兩、三年的晶片開發時間縮短一半。

對於市場擔憂AI泡沫化，蘇姿丰則認為，目前AI產業其實仍非常早期，「如果用棒球比賽形容，現在可能才打到第三局。」她強調，未來仍有龐大機會等待開發。

蘇姿丰也看好AI PC與實體AI（Physical AI）未來發展。她認為，目前AI PC仍偏向專業用途，但未來隨著隱私需求提升，更多AI功能會轉向地端運算，不再完全依賴雲端。下一階段則將是機器人、工業與製造環境中的實體AI應用。

談到AMD成功關鍵，蘇姿丰表示，自己當年接任AMD執行長時，就堅信高效能運算將是未來，因此押注台積電先進製程與先進封裝，如今證明方向正確。她坦言，技術布局往往需要3到5年才會看到成果，但AMD願意提前投資未來。

她也提到，目前AMD在台灣已有約1800名員工，並持續新增據點，大量研發工作都在台灣進行，顯示台灣對AMD長期發展的重要性。

對於全球供應鏈布局，蘇姿丰表示，美國雖積極發展本土製造，但不可能單靠一個國家完成所有半導體生產，因此建立多元供應鏈與地緣韌性相當重要。她也提到，台積電亞利桑那廠的表現優於許多人預期。

最後，蘇姿丰強調，AI不只是取代工作，更重要的是如何幫助人類提升效率，因此企業與員工都必須重新學習如何善用AI工具，但同時也必須對AI結果保持審查與判斷能力。

針對女性在科技業中的角色，她則回憶，她父母都出生於台南，父母年輕時移民美國，當時她的母親不太會說英文，但仍勇敢創業，最後建立起年營收數百萬美元的事業。她笑說，母親一路以來都希望她回家接班，「即便我已經成為AMD CEO，她有時還是會問我：『妳什麼時候要回來加入我的公司？』」

蘇姿丰認為，工程與科技產業對女性而言是很好的職業，「科技業不在乎你的性別，它只在乎你有沒有好的想法。」她也強調，自己一路走來最大的收穫，就是能與優秀團隊共同成長。