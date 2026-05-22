AMD百億美元投資台灣確保2029年前產能　坦言高階GPU銷中受限

▲AMD執行長蘇姿丰。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰幾日接受聯訪時表示，全球AI基礎建設需求正以前所未見速度爆發，CPU市場需求甚至遠高於一年前預期，AMD也因此宣布加碼投資台灣供應鏈生態系，總投資規模超過100億美元，提前布局2029年前的AI產能需求。另外針對中國市場問題，她則表示，中國仍是AMD重要市場，但也坦言部分高階GPU產品仍受限制。

蘇姿丰指出，AMD目前是全球最早採用先進封裝技術的公司之一，包括先進封裝、複雜ABF載板以及大型AI機櫃（rack scale）系統，都需要供應鏈長期投入，因此AMD正與多家台灣合作夥伴共同投資，確保2026年至2029年間都有足夠產能支援AI市場成長。

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她表示，相關投資涵蓋先進封裝、載板以及AI機櫃系統製造，由於建廠、土地與設備準備時間很長，因此必須提前數年布局。

談到AI市場競爭，蘇姿丰直言，AI基礎建設市場未來三至四年規模將超過1兆美元，而市場不會只有單一解決方案，「CPU、GPU、ASIC都會同時存在。」

她認為，AMD最大優勢在於同時擁有CPU、GPU與ASIC等完整產品線。尤其隨著AI推論（Inference）需求快速增加，CPU的重要性再度大幅提升，「6個月前還沒有人談CPU缺貨，但現在CPU已成為AI基礎建設最重要的一環。」

蘇姿丰透露，自己在訪台前才剛結束中國行，並與中國大型客戶會面。她坦言，目前CPU市場需求遠超預期，供應相當吃緊，因此這次來台的重要任務之一，就是與供應鏈確認後續擴產計畫。

她強調，今年AMD每一季都會持續提升CPU供應量，2027年後的產能規劃更已大幅增加，「這波趨勢其實才剛開始，未來幾年CPU需求還會持續往上。」

針對外界關注AI推論與ASIC晶片崛起是否威脅GPU市場，蘇姿丰認為，ASIC並非威脅，而是AI市場成長的另一種推力。她指出，AMD的策略是「讓對的晶片用在對的應用」，不同場景需要不同架構，而AI需求規模龐大，足以讓所有技術共同成長。

此外，她也點名OpenAI、Meta等大型客戶已開始採用AMD GPU方案，並強調AMD近年GPU roadmap特別強化記憶體與頻寬能力，以因應AI推論需求快速成長。

談到Physical AI（實體AI）發展，蘇姿丰表示，未來機器人、自駕車、醫療、航太與工業應用都將需要即時運算與低延遲能力，而AMD在收購Xilinx後，已具備FPGA與Adaptive Computing技術，相關嵌入式系統目前已導入醫療、汽車與國防等多個領域。

供應鏈部分，蘇姿丰坦言目前整體供應仍相當緊張，但AMD與台積電合作非常順利，「TSMC是極佳合作夥伴」，目前仍持續積極擴充產能，以支援AI市場需求。

她也透露，AMD新一代2奈米Venice CPU將採用完整產品家族策略，包括雲端最佳化、高吞吐量版本、Head Node版本以及Agentic AI最佳化版本，藉此全面搶攻AI資料中心市場。

至於中國市場與美國出口管制，蘇姿丰表示，中國目前約占AMD營收20%左右，仍是非常重要市場。不過AMD作為美國公司，仍必須遵守美國出口管制規範，目前部分高階GPU產品仍受限制。