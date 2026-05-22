AMD百億美元投資點火！ABF載板飆風再起　2檔高掛漲停

▲外資看好欣興股價挑戰千元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者巫彩蓮／台北報導

AI晶片大廠AMD（超微）昨（21）日宣布台灣產業體系投資逾百億美元，而載板三雄欣興（3037）、景碩（3189），以及南電（8046）均被點名，激勵今（22）日股價表現，準千金股欣興連四紅，漲幅逾8%，創下986元新高，而景碩、臻鼎-KY（4968）兩檔則鎖住漲停價位。

大型AI GPU、ASIC封裝尺寸持續放大，快速消耗高階ABF載板面積，外資報告指出， AI晶片所需ABF層數攀升至8～16層，高於傳統PC晶片4～6層， 2030年ABF的供給缺口預估值由先前的15%，大幅上修至22%，意味著ABF載板產業進入「長期供給偏緊週期」。

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因此，外資券商上調欣興目標價至1225元，南電目標價同步至1275元，而臻鼎目標價也同步上調至570元。

為了鞏固AI晶片供應鏈，AMD公布「EFB」（Elevated Fanout Bridge）產業體系發展方向，其架構係為提升互連頻寬並改善功耗效率，以為第六代AMD EPYC CPU提供強力奧援，欣興、景碩、南電均入列供應鏈。

外資調升載板三雄目標，加上AMD加持，欣興創下986元新高價位，景碩漲停跨過600元大關，來到609元新高，臻鼎亦鎖住516元漲停，南電漲幅也有半根停板，來到952元。

