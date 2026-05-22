慧洋股利3.5元、配發率逾六成　股票預計兩年內到紐約上市

▲慧洋董事長藍俊昇在股東會後透露公司股票到紐約上市計畫。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

慧洋海運(2637)今(22)日股東會通過配發現金股利3.5元，配發率約六成六，以昨日收盤價計，現金殖利率為4.87%。慧洋董事長藍俊昇表示，由於中小型散裝船未來幾年增幅僅有3-3.5%，而20年以上船隻占比偏高，非節能船面臨淘汰，市場前景相當看好，由於公司擁有長期良好獲利紀錄，計畫兩年內股票到紐約上市，獲取合理的PE值(本益比)。

藍俊昇指出，國內股市對於航運類股認知不足，PE值一直偏低，散裝航運類股不論營運績效，一家漲各家跟著漲，而在紐約股市，多家船公司都有很高的股價，而慧洋的業績、營運規模不輸他們，到紐約上市可以提升公司國際地位，有利資金取得。

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慧洋指出，2025上半年受美國經貿政策不確定性影響，全球貿易活絡度下降，惟下半年起運價指數已逐步回溫；2025年共處分10艘老舊船舶，除優化船隊營運效率之外，亦同步挹注營運現金流並償還負債，進一步強化財務體質，截至2025年底，負債比已降至40.7%。

針對2026年船舶佈局，慧洋於5月份董事會通過處分兩艘散裝船舶，預計於第三季交付給買家，屆時將認列處分利益約18.6百萬美元，截至目前為止，公司已處分1艘船舶，認列處分利益約4.5百萬美元，全年則預計處分5至10艘舊船，持續強化財務結構；新船交付方面，2026年預計將交付8艘輕便型（Handysize）環保節能新船，截至目前為止已交付3艘，並已簽訂長期穩定租約，毛利率皆超過五成，為集團營運再添薪火。

展望後市，慧洋表示，2026年初以來受到美伊戰事影響，燃油成本及保費高漲、荷姆茲海峽封鎖使船舶周轉率下降，再加上第二季進入南美傳統穀物旺季，澳洲、印尼煤炭出貨需求強勁，散裝運價目前仍維持高檔表現。

面對國際政經局勢與航運市場仍存在諸多不確定因素，公司將持續密切觀察市場動態並彈性調度船舶配置，降低市場波動對集團營運之影響，為股東創造長期、合理且穩定的投資價值。

藍俊昇在股東會上指出，公司今年開始對於員工績效實施KPI制度，考核結果將與年終獎金結合，加發績效獎金，達到不同工、不同酬合理目標，進而提升公司競爭力。

另公司今年開始實施多項員工福利政策，包含提供優渥生育補助、擴大彈性工時制度，因應台灣少子化趨勢日益嚴峻，並配合政府鼓勵生育政策，慧洋將推出生育補助方案，自新生兒出生起至12歲，對員工每名子女每月補助新台幣1萬元，期盼透過長期且實質的支持，減輕員工家庭負擔。

另一方面，考量員工有接送子女上下課需求，將擴大原有彈性工時制度，讓員工可於五點鐘下班，營造友善職場環境。