遠東銀通過0.63元股利分派　穩增資產規模賦能AI數位

▲遠東銀股東會。（圖／遠東銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

遠東銀（2845）於今（22）日舉行股東常會，會中通過去（2025）年度盈餘分配案，普通股每股配發0.6335元股利，包含0.514元現金股利與0.1195元股票股利，其中現金股利略高於前一年，股利發放率（payout ratio）約68.4%，並以永續治理領航、佈局AI數位創新、追求長期穩健增長的營運策略。

遠東銀去年總資產8737億元，全年稅後淨利41.17億元，每股純益（EPS）為0.93元，其中提升存放利差以優化獲利結構有成，淨利息收入成長15%；且授信資產品質續保優於市場平均水準，逾放比降至0.052%，創下新低記錄；而為支應業務發展所需，於第四季完成現金增資53.42億元，提升資本適足率至15.63%、普通股權益第一類資本比至12.87%，不僅擴大淨值規模，且強化風險承擔能力。今年以來獲利動能持續，今（206）年第一季稅後淨利計12.21億元，年增約10%。

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遠東銀於去年啓動AI三年轉型計畫。其中重點發展的法金海外業務，表現持穩；個金則以建構家族辦公室專家團隊，備戰財管2.0賽道；而數位旗艦品牌Bankee逐步擴充個人金融服務場景，因掌握虛擬貨幣藍海商機，以虛擬資產出入金流市占95%，圈粉虛擬幣圈，去年總存款餘額突破271億元，客戶數突破29萬，設定2030年累計開戶數挺進42萬。

展望今（2026）年，政治衝突引爆世局動盪未歇，以及AI列車持續高速飆行，遠東銀以財務韌性為底氣，堅守長期穩健成長的經營主軸，營運目標為總資產及存款、放款皆成長6%以上，並著重策略性優化獲利結構，鎖定提升存放利差業務，包括透過Bankee數位平台所開拓的虛擬資產金流服務，擴大零售型存款的規模；在手續費收入構面，則以跨境聯貸案主辦、財管家族辦公室深耕高資產客戶等業務並進，注入成長動能，前者甫於今年三月聯手多國銀行，成功籌組印度Ｐiramal Finance總金額四億美元之聯貸案，展現跨境金融拓展新南向邊界的實力與成果。

