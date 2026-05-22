中石化股東會通過不發股利　拍板京華廣場土地處分案

快訊／職業工會3家欠繳保費 勞保局暫行拒絕給付

勞保局今（22日）公告，統計截至5月21日止，計有大台南宗教服務職業工會（會址：臺南市安南區）、桃園市學力提升補教從業人員職業工會（會址：桃園市桃園區）及桃園市公寓大廈管理服務職業工會（會址：桃園市中壢區）3家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期，勞保局針對該等工會依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

快訊／台股收漲899.76點、指數創收盤新高 台積電漲25元

台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲899.76點，以42267.97點作收，漲幅2.18％，成交量11884.32億元，指數創史上收盤新高。

快訊／4張千萬發票沒人領！7／6最後一天 財部尋幸運兒

統一發票3~4月預計下周一（25日）開獎， 財政部今（22日）公布1-2月統一發票中還有4張千萬大獎未兌領，包含一張只花2元買塑膠袋也未兌領，至於200萬與100萬也各有4張、8張未領，由於領獎期限到7月6日，財政部呼籲中獎人把握時間領錢。

AMD百億美元投資台灣確保2029年前產能 坦言高階GPU銷中受限

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰幾日接受聯訪時表示，全球AI基礎建設需求正以前所未見速度爆發，CPU市場需求甚至遠高於一年前預期，AMD也因此宣布加碼投資台灣供應鏈生態系，總投資規模超過100億美元，提前布局2029年前的AI產能需求。另外針對中國市場問題，她則表示，中國仍是AMD重要市場，但也坦言部分高階GPU產品仍受限制。

AMD蘇姿丰駁AI產業泡沫論 「現在才到棒球比賽第3局」

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰來台參與論壇表示，全球AI與半導體市場正進入前所未見的高速成長期，「每個月都有令人驚喜的成長」，而AMD也正與台灣供應鏈深度合作，全面強化先進製程、先進封裝與AI運算布局，同時，針對AI泡沫疑慮，她則強調這是真的，用棒球來比喻的話ㄝ可能現在才到第三局而已。

華邦電反攻！記憶體股2檔漲停 法人：留意籌碼凌亂、解套賣壓

人工智慧（AI）帶來記憶體業強勁剛性需求，南亞科（2408）昨受訪時直言迎來「客戶瘋狂搶產能」盛況，記憶體股今（22日）轉強，由近日表現相對弱勢華邦電（2344）率先漲停領軍，晶豪科（3006）也攻漲停，惟法人指出，雖記憶體股有基本面撐腰，惟經過幾波上漲、拉回修正，籌碼凌亂，層層套牢解套賣壓重。

面板股吸金！群創變猛虎居台股成交王 4檔齊刷漲停

群創（3481）挾著FOPLP（扇出型面板級封裝）技術突破，今（22）日股價跳空以42.45元開出，追價買盤拉抬下，9點15分就鎖住44.65元漲停價位，成交量突破30萬張，居上市成交量第一大個股，漲停委買張數達12萬張，續創2010年5月以新高價位，友達（2409）、彩晶（6116）、瑞軒（2489）等三檔個股齊刷漲停。

AMD百億美元投資點火！ABF載板飆風再起 2檔高掛漲停

AI晶片大廠AMD（超微）昨（21）日宣布台灣產業體系投資逾百億美元，而載板三雄欣興（3037）、景碩（3189），以及南電（8046）均被點名，激勵今（22）日股價表現，準千金股欣興連四紅，漲幅逾8%，創下986元新高，而景碩、臻鼎-KY（4968）兩檔則鎖住漲停價位。

華南永昌證夏季論壇今登場 鴻海、創意指標大廠齊聚

今（22）日台股再度叩關4萬2千點，華南永昌證盛大舉辦夏季企業論壇同步登場，面對全球AI算力需求井噴與次世代通訊技術革新，本次論壇以「光速革命與量子佈局：驅動未來科技新賽道」為核心，深度剖析矽光子、AI資料中心光互連技術及量子科技的市場潛力。論壇集結多家上市櫃指標企業與領域專家，為機構投資人解構下半年的投資戰略。

漢翔股東常會通過盈餘100%全數配發 每股配0.778元

漢翔公司（2634）今日召開115年股東常會，由董事長曹進平親自主持，會中通過本年度採取當年度盈餘100%盈餘配發率，每股配發現金股利0.778元，將營運成果全數回饋股東。此外，亦順利承認去(114)年度營業報告書、財務報表案，並經股東表決通過董事及其代表人競業禁止之限制案解除等重要議案。