Grab併Foodpanda爭議升溫　學者喊公平會應穿透審查Uber實質控制力

▲針對Grab收購foodpanda案，輔仁大學法律學院財經法學研究中心召開研討會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

針對 Grab 收購 foodpanda 案，公平交易委員會審查正進入關鍵階段。輔仁大學法律學院財經法學研究中心於 5 月 21 日召開研討會，多位立法委員與學者一致認為，本案不應僅以股權比例之形式標準審查，主管機關應啟動對「實質控制力」之穿透審查，並參酌歐盟近年處置經驗。

立法委員王世堅於致詞時指出，公平會審查尚未完成，Grab 應用程式上已可見其與 Uber 之關聯。王世堅援引彰化銀行、第一銀行、華南銀行等公股銀行為類比，認為政府以少數股權即可派任董事長與總經理；Uber 對 Grab 之持股加上其執行長兼任 Grab 執行董事，已足以構成實質控制。王世堅表示，本案與前年 Uber Eats 擬收購 foodpanda 案高度延續，將於立法院總質詢時間直接向行政院長卓榮泰反映。

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立法委員劉書彬則指出 Uber 之三角持股結構：持 Grab 13.1%、執行長兼任 Grab 董事、4 月增持 Delivery Hero 母公司至 7.7%。劉書彬認為，本案並非單一企業壟斷，而是「嚴密合作的生態系圍攻」，呼籲公平會以穿透式審查方法論處理，並會商勞動部、數位發展部與消保處意見。

第一場主講人、東吳大學法律學系副教授余啟民表示，本案涉及跨市場生態系之擴張，平台由通訊、支付走向人工智慧整合，已超出單一市場範疇。余啟民並引用公平會於 2026 年 3 月 18 日公布之生成式 AI 競爭法政策聲明，其揭示之四大執法方向，可作為本案審查重要參照。

與談人、中華獨立董事協會創會理事長駱秉寬以「協調性雙寡占」（cooperative duopoly）切入。駱秉寬表示，歐盟去年處理 Prosus 收購 Just Eat Takeaway 案時，因 Prosus 同時持有第一、二大平台之股權，要求其於 12 個月內將 Delivery Hero 持股出清至個位數；處分前並凍結股東權利、禁止治理參與、禁止資訊取得，並由獨立受託人全程監督。歐盟另就 Delivery Hero 收購 Glovo 案，因發現雙方於 2018 至 2022 年間存在互不挖角與資訊交換之聯合行為，合計處以 3.29 億歐元罰款。

駱秉寬進一步指出，Prosus 已將部分 Delivery Hero 股權售予 Uber，Uber 對 Delivery Hero 之持股已拉至 7%。Uber 同時持有外送市場「賣方」（Grab）與「買方」（Delivery Hero）之股權，並與 Grab 訂有不競爭協議，至 Uber 處分 Grab 股權滿一年後始消失。其認為，此一結構性連結與歐盟所關注之風險高度相似。

與談人、曾任公平會委員之李禮仲教授表示，美國法長期禁止競爭事業間之董事兼任，目的即在事前預防結構性協調。李禮仲指出，當代競爭法之關注焦點，已自價格與市占率，逐步轉向市場結構、共同持股、數據集中、網路效應與生態封鎖；少數平台一旦控制市場，演算法可能形成默契，價格端同步上漲、勞動端同步壓低。

第一場主持人、臺灣上市櫃公司協會榮譽理事長蔡榮騰於開場引言中回顧，公平會兩年前對 Uber Eats 擬收購 foodpanda 案曾予否決，公開理由包括前兩大平台合計市占率近九成、結合後形成單一平台壟斷、價格上升風險提高，以及商家、消費者、外送員選擇權降低等四點。