漢翔股東常會通過盈餘100%全數配發　每股配0.778元

▲漢翔舉行股東會。（圖／漢翔提供）

記者高兆麟／台北報導

漢翔公司（2634）今日召開115年股東常會，由董事長曹進平親自主持，會中通過本年度採取當年度盈餘100%盈餘配發率，每股配發現金股利0.778元，將營運成果全數回饋股東。此外，亦順利承認去(114)年度營業報告書、財務報表案，並經股東表決通過董事及其代表人競業禁止之限制案解除等重要議案。

回顧去年，漢翔全年營收354.5億元，較前一年度減少9.9%；每股盈餘0.78元，亦較前期減少。整體影響來自全球政經局勢劇烈震盪，航太供應鏈斷鏈及美國國防優先供貨政策，致使關鍵零組件無法如期到貨，首當其衝的勇鷹高教機，也因延遲交機帶來後續計罰；此外，美元匯率巨幅波動亦導致匯兌損失情形。

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但在全體團隊努力下，下半年國防及民用業務已呈階段性回升，漢翔亦致力爭取減免高教機案相關罰款，種種努力的成效都將持續在未來反映。儘管挑戰嚴峻，去年漢翔仍投入經費執行了24項研發計畫，範疇涵蓋軍用機開發、新產品研發、管理技術、維修技術及製造技術等五大領域，不斷強化未來的核心競爭力。

今年漢翔公司定調「航太核心、轉型創新」的營運主軸，深化既有優勢並加速佈局新興領域。此策略效益已初步顯現，第一季目前累計營收76億元、EPS 0.28元，均較去年同期提升。

軍用業務方面，今年克盡全力朝66架勇鷹高教機全數交付目標邁進，同時爭取各型軍機性能提升、商維等業務。另外，公司正積極推動無人機與反制系統等產品研發，一旦政府釋出明確需求，將全力爭取。同時，身兼「台灣卓越無人機海外商機聯盟」主席的曹董事長，也持續引領國內供應鏈拓展國際版圖，創造更多海外商機。

漢翔長期承接波音、空巴、龐巴迪等國際民機大廠訂單，目前均有龐大穩定的訂單增量，國際民航需求強勁，連帶發動機需求也大幅攀升。漢翔現階段滿足客戶交期無虞，更將進一步聚焦高價值產品，擴大承製品項。值得注意的是，漢翔美國廠預計今年可完成航太品質驗證，將展開高獲利發動機零件投產，透過在美製造的「短鏈」優勢，將有利爭取未來國際大單。

因應能源轉型趨勢，漢翔台中廠區的「9MW/54MWh電力島」可在今年完工啟用，這座小型電廠每年將替公司節約近47%電費，展現實質降本增效。漢翔也將配合國家政策，拓展能源統包業務、數位轉型服務等，打造多元成長動能。