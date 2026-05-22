華南永昌證夏季論壇今登場　鴻海、創意指標大廠齊聚

▲華南永昌證今日舉行夏季論壇。（圖／華南永昌證提供）

記者巫彩蓮／台北報導

今（22）日台股再度叩關4萬2千點，華南永昌證盛大舉辦夏季企業論壇同步登場，面對全球AI算力需求井噴與次世代通訊技術革新，本次論壇以「光速革命與量子佈局：驅動未來科技新賽道」為核心，深度剖析矽光子、AI資料中心光互連技術及量子科技的市場潛力。論壇集結多家上市櫃指標企業與領域專家，為機構投資人解構下半年的投資戰略。

儘管近期受到美伊戰爭與中東局勢升溫干擾，導致國際油價與航運成本大幅波動，市場避險情緒一度使台股短線震盪加劇，但市場普遍認為AI產業長線成長趨勢不變，台灣企業憑藉強勁的基本面，仍將持續支撐中長線發展，隨著全球AI產業需求強勁發展，伺服器、高效能運算（HPC）及先進封裝需求持續增加，帶動半導體與電子權值股表現強勢，台灣在全球AI供應鏈的重要性也持續提升，成為支撐台股的重要動能。

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在此技術轉型與市場震盪的關鍵時刻，本次夏季論壇特別邀請多方資深專家與技術團隊進行深度解析。在焦點對談中，主辦單位特別由半導體業界資深專家團隊帶領，從技術層面深度剖析矽光子未來的發展趨勢；同時結合前瞻設計服務大廠的技術核心，解析百億美元押注的光互連技術如何重組AI運算架構與市場格局。此外，針對未來的隱形戰場，論壇亦匯集產業頂尖智庫，針對量子科技對於未來技術霸權的戰略意義帶來最前瞻的觀點分享。

為提供投資人更全方位且具防禦韌性的投資選項，本次夏季論壇邀請多家橫跨半導體、前瞻通訊、關鍵零組件及傳統利基之指標企業分享營運展望，在「AI 算力與半導體核心」領域，包括全球電子代工龍頭鴻海（2317）、IC 設計服務大廠創意（3443）、伺服器機殼大廠勤誠（8210）以及全球最大BT載板供應商景碩（3189）都將出席，剖析高階運算下的供應鏈升級。

在「數位轉型與智慧應用」範疇，則由資服軟體廠昕力資*（7781）、指紋辨識與感測IC設計公司映智（6563）、以及數位影音轉播指標愛爾達（8487）共襄盛舉。針對「關鍵零組件與利基產業」，本次亦涵蓋車用 LED 大廠聯嘉光電（6288）、泰國精密鈑金機構件領導廠商經寶精密jpp-KY（5284）、金屬表面處理專家匯鑽科（8431）、精密鋁壓鑄廠精確（3162）、甲級營造廠安倉（5548）、飲料包材與充填代工龍頭宏全（9939）及生技投控晟德（4123），展現台灣企業在多元領域中的國際競爭力與穩健動能。

