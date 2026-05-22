快訊／台股收漲899.76點、指數創收盤新高　台積電漲25元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲899.76點，以42267.97點作收，漲幅2.18％，成交量11884.32億元，指數創史上收盤新高。

延續昨日大漲氣勢，指數開高走高，臨收盤前半小時再飆一波，指數最高來到42357.60點，大漲989.39點，一度要挑戰站回42400點以上，且上看15日盤中創下42408.66點史高紀錄。

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台股上午以上漲79.71點開出，指數開高走高，盤中最高達42357.6點，最低41447.92點，終場收在42267.97點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到2255元，漲幅1.12％；鴻海（2317）上漲2.5元至250元；聯發科（2454）上漲310元至3860元；廣達（2382）上漲8元來到316元；長榮（2603）上漲7元至219元。

今天漲幅前5名個股為日月光投控（3711）上漲51元，漲幅10％；晶技（3042）上漲16元，漲幅10％；富采（3714）上漲7.4元，漲幅10％；宏齊（6168）上漲2.8元，漲幅10％；麗嬰房（2911）上漲0.79元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為森崴能源（6806）下跌1.03元，跌幅10％；隴華（2424）下跌1.6元，跌幅9.88％；穎崴（6515）下跌810元，跌幅8.52％；富邦蘋果反一N（02001R）下跌0.04元，跌幅8％；光麗-KY（6431）下跌1.1元，跌幅5.02％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 日月光投控（3711） 561.0 ▲51.0 ▲10.0％ 晶技（3042） 176.0 ▲16.0 ▲10.0％ 富采（3714） 81.4 ▲7.4 ▲10.0％ 宏齊（6168） 30.8 ▲2.8 ▲10.0％ 麗嬰房（2911） 8.69 ▲0.79 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 森崴能源（6806） 9.27 ▼1.03 ▼10.0％ 隴華（2424） 14.6 ▼1.6 ▼9.88％ 穎崴（6515） 8700.0 ▼810.0 ▼8.52％ 富邦蘋果反一N（02001R） 0.46 ▼0.04 ▼8.0％ 光麗-KY（6431） 20.8 ▼1.1 ▼5.02％

資料來源：證交所