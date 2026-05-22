快訊／台股收漲899.76點、指數創收盤新高　台積電漲25元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲899.76點，以42267.97點作收，漲幅2.18％，成交量11884.32億元，指數創史上收盤新高。
延續昨日大漲氣勢，指數開高走高，臨收盤前半小時再飆一波，指數最高來到42357.60點，大漲989.39點，一度要挑戰站回42400點以上，且上看15日盤中創下42408.66點史高紀錄。
台股上午以上漲79.71點開出，指數開高走高，盤中最高達42357.6點，最低41447.92點，終場收在42267.97點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到2255元，漲幅1.12％；鴻海（2317）上漲2.5元至250元；聯發科（2454）上漲310元至3860元；廣達（2382）上漲8元來到316元；長榮（2603）上漲7元至219元。
今天漲幅前5名個股為日月光投控（3711）上漲51元，漲幅10％；晶技（3042）上漲16元，漲幅10％；富采（3714）上漲7.4元，漲幅10％；宏齊（6168）上漲2.8元，漲幅10％；麗嬰房（2911）上漲0.79元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為森崴能源（6806）下跌1.03元，跌幅10％；隴華（2424）下跌1.6元，跌幅9.88％；穎崴（6515）下跌810元，跌幅8.52％；富邦蘋果反一N（02001R）下跌0.04元，跌幅8％；光麗-KY（6431）下跌1.1元，跌幅5.02％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|日月光投控（3711）
|561.0
|▲51.0
|▲10.0％
|晶技（3042）
|176.0
|▲16.0
|▲10.0％
|富采（3714）
|81.4
|▲7.4
|▲10.0％
|宏齊（6168）
|30.8
|▲2.8
|▲10.0％
|麗嬰房（2911）
|8.69
|▲0.79
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|森崴能源（6806）
|9.27
|▼1.03
|▼10.0％
|隴華（2424）
|14.6
|▼1.6
|▼9.88％
|穎崴（6515）
|8700.0
|▼810.0
|▼8.52％
|富邦蘋果反一N（02001R）
|0.46
|▼0.04
|▼8.0％
|光麗-KY（6431）
|20.8
|▼1.1
|▼5.02％
資料來源：證交所
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