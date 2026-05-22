通膨風險存在　華爾街投行「Fed降息可能性不大」

▲美國聯邦準備理事會（Fed）。（圖／路透）

記者巫彩蓮／綜合報導

野村證券加入了越來越多的券商行列，預計聯準會將在2026年維持利率不變，理由是持續的通貨膨脹以及對政策制定者是否會支持降息的懷疑。

根據《路透社》報導，摩根士丹利和巴克萊銀行等券商已排除聯準會今年降息的可能性，理由是中東衝突導致油價上漲拖累了市場，而人工智慧帶來的強勁資本支出則提振了市場。

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聯準會官員越來越擔心伊朗戰爭可能會加劇通膨壓力，越來越多的官員表示，如果需要，他們願意提高利率，這表明對即將上任主席Kevin Warsh將面臨更加鷹派的政策環境。

野村證券先前曾預計9月和12月將分別降息25個基點（0.25個百分點）。該機構在5月21日的報告中表示，伊朗戰爭帶來的價格壓力上升以及全球記憶體晶片短缺加劇，正在蔓延至消費者價格，並導致通膨居高不下。

雖然強勁的經濟成長、高通膨和寬鬆的金融環境最終可能成為提高利率的理由，但野村證券預計短期內不會升息。

野村證券表示「然而，最近的數據和美聯儲的評論讓我們懷疑他能否說服聯邦公開市場委員會的大多數成員支持降息。」

根據芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具顯示，市場預期聯準會在年底前升息至少 25 個基點的可能性約為 58%。

美國聯邦儲備委員會下次會議定於2026年6月16日至17日舉行。

