快訊／亞馬遜大出貨、美西線運價6/1要大漲四成　SCFI今日上漲3.62%



▲美國線運價6月1日計畫漲四成。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

超大型攬貨公司負責人指出，因為碰上亞馬遜大出貨，美西、美東航線都已滿艙，貨櫃船公司6月1日運價準備大漲四成，美西線每大箱(40呎櫃)運價擬自目前的3400美元漲到4800美元，美東線自4500美元漲到5800美元，至於是否能十足上漲，要看市場實際供需與船公司間默契。今日上海航運交易公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲3.62%，收2218.15點。

歐洲線運價目前在2800到3000美元之間，計畫6月1日漲到4000美元，漲幅也有33%，不過歐洲線大船多，且未來五周船公司減班率自9%降為4%，實際能漲多少還要觀察。

今日SCFI上海到歐洲每箱(20呎櫃)運價1905美元，上漲89美元，漲幅4.90%；地中海線每箱3207美元，上漲62美元，漲幅1.97%；美西線每大箱3154美元，上漲36美元，漲幅1.15%；美東每大箱4313美元，上漲89美元，漲幅2.11%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

波斯灣線每箱運價4306美元，上漲75美元，漲幅4.24%；南美線(桑托斯)每箱運價5105美元，上漲849美元，漲幅19.95%；東南亞線(新加坡)每箱運價585美元，上漲15美元，漲幅2.63%。



