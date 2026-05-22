世邦國際航運香港公司開幕　6月中下旬正式開闢台港貨櫃定期航線

▲世邦集團董事長李健發主持香港辦公室開幕典禮。（圖／世邦提供）

記者張佩芬／台北報導

知名綜合物流航運企業世邦國際企業集團(T.V.L. BUSINESS GROUP)旗下的「世邦國際航運(TVL Shipping Co., Limited)」香港公司於近日舉行隆重的開業慶典。集團董事長李健發親自出席剪綵揭幕，除慶賀新辦公室落成啟航外，更首度在港證實，集團即將於今年6月中下旬正式開闢「台灣－香港貨櫃定期航線」，跨足貨櫃船運市場。

開幕當日，櫃檯上方醒目展示著集團「TVL - Linking The World(連結世界)」的品牌願景，業界等友人紛紛到場祝賀，並致贈氣勢磅礡的傳統舞獅造型氣球與「開業大吉、大展鴻圖」賀聯，現場洋溢著開拓新局的熱烈氣氛。

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世邦國際企業集團自1980年創立以來，核心業務涵蓋船舶經營管理、船務代理、海空運貨物承攬及整合性供應鏈規劃。董事長李健發在開幕儀式上指出，香港作為全球最重要的國際航運樞紐與自由貿易港，具備無可替代的戰略地位。此次香港公司的全新投入營運，正是集團深化亞太地區網絡、實踐「海空多式聯運」的關鍵支點。

李健發董事長日前接受媒體訪問時證實，世邦集團將由香港世邦國際航運於今年6月中下旬，正式開闢「台灣－香港貨櫃定期航線」。該航線預計投入一艘1100箱(20呎櫃)的貨櫃船，提供每周一航次的定期航線，同時也正積極考慮與同業進行聯營合作。這不僅是世邦集團為跨足貨櫃船運市場重要的第一步，更是集團從傳統船代、貨代及物流事業巨頭走向自有船隊營運的里程碑。

世邦表示隨著香港公司的正式啟航與6月台港新航線的開闢，世邦國際航運香港團隊將緊密與台北集團總部及全球超過100個國家的代理網絡協同作業。未來將結合自有航線優勢，聚焦於海運進出口、空運承攬及三角貿易物流，為全球客戶提供更具時效性、成本競爭力的「一體化物流解決方案(Total Solution)」，攜手業界夥伴共創多贏未來。