進入台積電供應鏈　李長榮化工雙循環讓廢液重生

▲李長榮化工環境風險暨永續技術處協理周海鳴說明，以薄膜生物反應器技術將廢水攔截再生，讓每一滴水都回到系統裡，現已成為台積電供應鏈。（圖／記者林挺弘攝）



記者潘姿吟／專題報導

每一片晶圓誕生之前，需要消耗大量化學溶劑。每一批溶劑用完之後，那些廢液去了哪裡？這個問題，在台灣的半導體榮景敘事中幾乎從未被提及。但對李長榮化學工業來說，這正是它正在試圖回答的問題，也是它從「高污染化工廠」轉型為「半導體產業永續夥伴」的核心所在。

最難撕下的標籤

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傳統上，化工業的形象幾乎與污染畫上等號。高碳排、高耗能、大量廢棄物，這些標籤長年附著在整個產業身上。但李長榮化工環境風險暨永續技術處協理周海鳴認為，這一波綠色浪潮，反而給了化工業一個角色反轉的機會。「因為我們掌握材料，」他說，「我們可以跟客戶一起在永續這條路上加成，一加一大於二。」

這個判斷的底氣，來自一套李長榮正在與半導體客戶實際運作的合作模式，他們稱之為「雙循環」。而這套模式的成效，已獲得最具說服力的外部認可：在台積電年度優良供應商論壇上，李長榮獲頒「綠色製造卓越貢獻」獎項，由台積電董事長魏哲家親自頒獎肯定。

一瓶廢液的旅程

新竹某晶圓廠區的角落，有幾桶標註「廢IPA」的容器，等待被載走。它們的下一站，是位於高雄的李長榮化工廠區。

IPA，即電子級異丙醇，是晶圓廠製程中不可或缺的清洗溶劑，負責帶走晶圓表面的微粒與殘留物，確保每一道蝕刻、每一層沉積的精準。隨著半導體推進到2奈米製程，對IPA純度的要求也同步提升，雜質容忍度幾乎趨近於零。但當它完成任務後，只能被視為廢液。以往，這些廢液多半送往焚燒：燃燒產生碳排，問題被轉移，而不是被解決。

李長榮的做法，是把這條廢液的旅程重新設計。

雙循環：廢液與廢水的兩個迴圈

周海鳴說明，雙循環分成兩個部分。

▲李長榮化學工業生產線上，物性預測與最佳化操作與火災與煙霧物件偵測模型。（圖／李長榮化學工業提供）



第一個循環是廢溶劑回收：李長榮用專車將客戶用完的廢IPA載回，在廠內進行分流、提純，將廢液重新純化至電子級標準，再送回客戶的先進製程繼續使用。整個流程是：客戶用完、回收、提純、再交貨、客戶繼續用，不斷循環。

第二個循環是廢水回收：透過薄膜生物反應器（MBR）技術，在廢水排放之前攔截、過濾、再生，使其重新成為可用的工業用水。

「客戶每使用一噸電子級IPA，透過雙循環，可以減少約377公斤的二氧化碳當量；每回收一噸廢液，可以幫客戶再減碳約920公斤，同時取得約900公斤的回收水，」周海鳴說，「跟過去比，以前這些廢液的回收量就是零。所以只要有一點回收，就已經是淨獲得。」

他也直說：「這個技術，在全球目前只有我們在做。」

技術門檻：容錯率幾乎是零

這套系統聽起來直觀，實際執行卻極為困難。

周海鳴指出，每次從客戶那裡回收的廢液，成分不盡相同，雜質的種類與濃度都有差異。要把它重新提純到電子級，門檻極高。再加上後續的儲存與運送，每個環節都不能有任何污染——先進製程的容錯率幾乎是零。這也是為什麼收送必須使用專車，而非一般物流。

「這些都是這個技術真正困難的地方，也是我們能夠做到、別人做不到的核心所在。」

不只賣產品，而是共同解決問題

雙循環帶來的效益，不只是減碳數字。

周海鳴說，整個合作過程需要密集的技術討論與資源投入，雙方的關係早就不是單純的買賣。「那種黏著度，本質上是信任：我不是只想賣你產品，我是真的想幫你解決問題。」

他也坦言，這個模式並非李長榮單方面主動提出，而是與客戶共同討論出來的。客戶有痛點，李長榮有技術，在密切交流中一起找到解方。「你不去跟客戶深聊，自己閉門造車，一定會跟客戶的需求脫鉤。」

這套邏輯，也讓傳統化工業出現角色反轉：過去長期被貼上高污染、高碳排的標籤，如今卻開始成為高科技產業不可或缺的永續夥伴。

被大客戶推著走，還是自己選擇走？

這場轉型，有多少是主動，有多少是被動？

周海鳴直言，外部壓力確實是重要的起點。半導體業是台灣跑得最快的那一群客戶，對供應商的綠電與再生能源要求從不是「明年後年再說」的事，而是必須馬上回應的現實。「尤其歐美客戶，對綠電的要求非常高，而且是直接要求供應商在一定時限內達到一定比例，」他說，「以前業界覺得這些能力『有比較好』，現在則是『一定要有』。」

但他也強調，光靠客戶的要求還不夠。「真正讓你能夠提前布局的，是你看到趨勢，還敢於下決定、投入資源。那才是關鍵的那一步。」

化工業的綠色轉型，正在這兩股力量的交匯之間，找到自己的新位置。而李長榮選擇的方式，是把每一瓶廢液，都重新送回它開始的地方。