富邦蘋果反一N於5／28終止上市　5／25最後交易日

▲台灣證券交易所。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
證交所表示，富邦證券發行「富邦特選大蘋果報酬指數單日反向一倍指數投資證券（02001R）」自5月28日起終止上市，5月25日為最後交易日。
根據昨（22）日收盤後公布02001R指標價值為0.467元，達其發行計畫所定強制贖回條件，符合證交所「營業細則」第50條之8終止上市規定，5月25日為最後交易日、5月26日開始停止買賣、5月28日起終止上市。投資人權益相關事項請至富邦證券網站查詢。
▲台灣證券交易所。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
證交所表示，富邦證券發行「富邦特選大蘋果報酬指數單日反向一倍指數投資證券（02001R）」自5月28日起終止上市，5月25日為最後交易日。
根據昨（22）日收盤後公布02001R指標價值為0.467元，達其發行計畫所定強制贖回條件，符合證交所「營業細則」第50條之8終止上市規定，5月25日為最後交易日、5月26日開始停止買賣、5月28日起終止上市。投資人權益相關事項請至富邦證券網站查詢。
關鍵字： 富邦證券 ﹑ 指數投資 ﹑ 終止上市 ﹑ 02001R ﹑ 財經新聞
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證交所、櫃買中心今（22日）公布台股新增處置股名單，上市包括麗嬰房（2911）、澤米（6742）、天二科技（6834）、聯友金屬-創（7610）4檔，上櫃有德微（3675）、美而快（5321）、倉和（6538）、鈦昇（8027）以及連20天漲停尚茂（8291）5檔，合計共9檔處置時間都是從下周一（25日）起至6月5日。
2026-05-22 18:22
台股今（22日）大漲899點，收42267點史上新高，外資大買761.37億元，創史上第四大金額，大買力積電（6770、華邦電（2344）2檔記憶體股，居買超前2名。
2026-05-22 17:46
超大型攬貨公司負責人指出，因為碰上亞馬遜大出貨，美西、美東航線都已滿艙，貨櫃船公司6月1日運價準備大漲四成，美西線每大箱(40呎櫃)運價擬自目前的3400美元漲到4800美元，美東線自4500美元漲到5800美元，至於是否能十足上漲，要看市場實際供需與船公司間默契。今日上海航運交易公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲3.62%，收2218.15點。
2026-05-22 15:45
勞保局今（22日）公告，統計截至5月21日止，計有大台南宗教服務職業工會（會址：臺南市安南區）、桃園市學力提升補教從業人員職業工會（會址：桃園市桃園區）及桃園市公寓大廈管理服務職業工會（會址：桃園市中壢區）3家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期，勞保局針對該等工會依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。
2026-05-22 13:55
台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲899.76點，以42267.97點作收，漲幅2.18％，成交量11884.32億元，指數創史上收盤新高。
2026-05-22 13:36
統一發票3~4月預計下周一（25日）開獎， 財政部今（22日）公布1-2月統一發票中還有4張千萬大獎未兌領，包含一張只花2元買塑膠袋也未兌領，至於200萬與100萬也各有4張、8張未領，由於領獎期限到7月6日，財政部呼籲中獎人把握時間領錢。
2026-05-22 10:30
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰幾日接受聯訪時表示，全球AI基礎建設需求正以前所未見速度爆發，CPU市場需求甚至遠高於一年前預期，AMD也因此宣布加碼投資台灣供應鏈生態系，總投資規模超過100億美元，提前布局2029年前的AI產能需求。另外針對中國市場問題，她則表示，中國仍是AMD重要市場，但也坦言部分高階GPU產品仍受限制。
2026-05-22 11:02
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰來台參與論壇表示，全球AI與半導體市場正進入前所未見的高速成長期，「每個月都有令人驚喜的成長」，而AMD也正與台灣供應鏈深度合作，全面強化先進製程、先進封裝與AI運算布局，同時，針對AI泡沫疑慮，她則強調這是真的，用棒球來比喻的話ㄝ可能現在才到第三局而已。
2026-05-22 10:46
人工智慧（AI）帶來記憶體業強勁剛性需求，南亞科（2408）昨受訪時直言迎來「客戶瘋狂搶產能」盛況，記憶體股今（22日）轉強，由近日表現相對弱勢華邦電（2344）率先漲停領軍，晶豪科（3006）也攻漲停，惟法人指出，雖記憶體股有基本面撐腰，惟經過幾波上漲、拉回修正，籌碼凌亂，層層套牢解套賣壓重。
2026-05-22 10:24
群創（3481）挾著FOPLP（扇出型面板級封裝）技術突破，今（22）日股價跳空以42.45元開出，追價買盤拉抬下，9點15分就鎖住44.65元漲停價位，成交量突破30萬張，居上市成交量第一大個股，漲停委買張數達12萬張，續創2010年5月以新高價位，友達（2409）、彩晶（6116）、瑞軒（2489）等三檔個股齊刷漲停。
2026-05-22 10:10
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