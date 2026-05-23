ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

富邦蘋果反一N於5／28終止上市　5／25最後交易日

▲▼ 證交所,台灣證券交易所。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲台灣證券交易所。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所表示，富邦證券發行「富邦特選大蘋果報酬指數單日反向一倍指數投資證券（02001R）」自5月28日起終止上市，5月25日為最後交易日。

根據昨（22）日收盤後公布02001R指標價值為0.467元，達其發行計畫所定強制贖回條件，符合證交所「營業細則」第50條之8終止上市規定，5月25日為最後交易日、5月26日開始停止買賣、5月28日起終止上市。投資人權益相關事項請至富邦證券網站查詢。
 

[廣告]請繼續往下閱讀...

關鍵字： 富邦證券指數投資終止上市02001R財經新聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

還原馬英九露面駁失智現場！　火力全開轟蕭旭岑「卻搞錯律師姓名」

推薦閱讀

快訊／台股新增9檔「抓去關」　連20天漲停尚茂入列處置股

快訊／台股新增9檔「抓去關」　連20天漲停尚茂入列處置股

證交所、櫃買中心今（22日）公布台股新增處置股名單，上市包括麗嬰房（2911）、澤米（6742）、天二科技（6834）、聯友金屬-創（7610）4檔，上櫃有德微（3675）、美而快（5321）、倉和（6538）、鈦昇（8027）以及連20天漲停尚茂（8291）5檔，合計共9檔處置時間都是從下周一（25日）起至6月5日。

2026-05-22 18:22
外資加碼台股761億史上第4　買賣超前10檔個股一次看

外資加碼台股761億史上第4　買賣超前10檔個股一次看

台股今（22日）大漲899點，收42267點史上新高，外資大買761.37億元，創史上第四大金額，大買力積電（6770、華邦電（2344）2檔記憶體股，居買超前2名。

2026-05-22 17:46
快訊／亞馬遜大出貨、美西線運價6/1要大漲四成　SCFI今日上漲3.62%

快訊／亞馬遜大出貨、美西線運價6/1要大漲四成　SCFI今日上漲3.62%

超大型攬貨公司負責人指出，因為碰上亞馬遜大出貨，美西、美東航線都已滿艙，貨櫃船公司6月1日運價準備大漲四成，美西線每大箱(40呎櫃)運價擬自目前的3400美元漲到4800美元，美東線自4500美元漲到5800美元，至於是否能十足上漲，要看市場實際供需與船公司間默契。今日上海航運交易公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲3.62%，收2218.15點。

2026-05-22 15:45
快訊／職業工會3家欠繳保費　勞保局暫行拒絕給付

快訊／職業工會3家欠繳保費　勞保局暫行拒絕給付

勞保局今（22日）公告，統計截至5月21日止，計有大台南宗教服務職業工會（會址：臺南市安南區）、桃園市學力提升補教從業人員職業工會（會址：桃園市桃園區）及桃園市公寓大廈管理服務職業工會（會址：桃園市中壢區）3家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期，勞保局針對該等工會依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

2026-05-22 13:55
快訊／台股收漲899.76點、指數創收盤新高　台積電漲25元

快訊／台股收漲899.76點、指數創收盤新高　台積電漲25元

台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲899.76點，以42267.97點作收，漲幅2.18％，成交量11884.32億元，指數創史上收盤新高。

2026-05-22 13:36
快訊／4張千萬發票沒人領！7／6最後一天　財部尋幸運兒

快訊／4張千萬發票沒人領！7／6最後一天　財部尋幸運兒

統一發票3~4月預計下周一（25日）開獎， 財政部今（22日）公布1-2月統一發票中還有4張千萬大獎未兌領，包含一張只花2元買塑膠袋也未兌領，至於200萬與100萬也各有4張、8張未領，由於領獎期限到7月6日，財政部呼籲中獎人把握時間領錢。

2026-05-22 10:30
AMD百億美元投資台灣確保2029年前產能　坦言高階GPU銷中受限

AMD百億美元投資台灣確保2029年前產能　坦言高階GPU銷中受限

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰幾日接受聯訪時表示，全球AI基礎建設需求正以前所未見速度爆發，CPU市場需求甚至遠高於一年前預期，AMD也因此宣布加碼投資台灣供應鏈生態系，總投資規模超過100億美元，提前布局2029年前的AI產能需求。另外針對中國市場問題，她則表示，中國仍是AMD重要市場，但也坦言部分高階GPU產品仍受限制。

2026-05-22 11:02
AMD蘇姿丰駁AI產業泡沫論　「現在才到棒球比賽第3局」　

AMD蘇姿丰駁AI產業泡沫論　「現在才到棒球比賽第3局」　

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰來台參與論壇表示，全球AI與半導體市場正進入前所未見的高速成長期，「每個月都有令人驚喜的成長」，而AMD也正與台灣供應鏈深度合作，全面強化先進製程、先進封裝與AI運算布局，同時，針對AI泡沫疑慮，她則強調這是真的，用棒球來比喻的話ㄝ可能現在才到第三局而已。

2026-05-22 10:46
華邦電反攻！記憶體股2檔漲停　法人：留意籌碼凌亂、解套賣壓

華邦電反攻！記憶體股2檔漲停　法人：留意籌碼凌亂、解套賣壓

人工智慧（AI）帶來記憶體業強勁剛性需求，南亞科（2408）昨受訪時直言迎來「客戶瘋狂搶產能」盛況，記憶體股今（22日）轉強，由近日表現相對弱勢華邦電（2344）率先漲停領軍，晶豪科（3006）也攻漲停，惟法人指出，雖記憶體股有基本面撐腰，惟經過幾波上漲、拉回修正，籌碼凌亂，層層套牢解套賣壓重。

2026-05-22 10:24
面板股吸金！群創變猛虎居台股成交王　4檔齊刷漲停

面板股吸金！群創變猛虎居台股成交王　4檔齊刷漲停

群創（3481）挾著FOPLP（扇出型面板級封裝）技術突破，今（22）日股價跳空以42.45元開出，追價買盤拉抬下，9點15分就鎖住44.65元漲停價位，成交量突破30萬張，居上市成交量第一大個股，漲停委買張數達12萬張，續創2010年5月以新高價位，友達（2409）、彩晶（6116）、瑞軒（2489）等三檔個股齊刷漲停。

2026-05-22 10:10

讀者迴響

熱門新聞

SpaceX台灣供應鏈一次看！　IPO估值破1.75兆美元

快訊／職業工會3家欠繳保費　勞保局暫行拒絕給付

最強妖股連20天漲停！　累積漲幅560％「最嚴厲處置」

快訊／4張千萬發票沒人領！7／6最後一天　財部尋幸運兒

輝達「資料中心」台灣供應鏈一次看　商機達數兆美元

快訊／台股新增9檔「抓去關」　連20天漲停尚茂入列處置股

華安5／25暫停融資融券　三商壽3檔個股恢復信用交易

外資加碼台股761億史上第4　買賣超前10檔個股一次看

亞馬遜全球開店揭消費電子三大動能　AI、綠色革新與無界互聯

快訊／亞馬遜大出貨、美西線運價6/1要大漲四成　SCFI今日上漲3.62%

港區築高鼠害防線　全面強化鼠害防治

富邦蘋果反一N於5／28終止上市　5／25最後交易日

台驊總座：紅海危機升級成「2.0」　Q2、Q3運價一路漲、旺季提前報到

AMD宣布100億美元投資台灣！　供應鏈一次看

東森150億恩典大樓布局林口新地標

世邦國際航運香港公司開幕　6月中下旬正式開闢台港貨櫃定期航線

65歲逝世領不到國民年金 勞保局說明

勞保繳24年竟一毛領不到！專家揭「差一點」致命陷阱

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
還原馬英九露面駁失智現場！　火力全開轟蕭旭岑「卻搞錯律師姓名」

還原馬英九露面駁失智現場！　火力全開轟蕭旭岑「卻搞錯律師姓名」
北市妹猥褻運將求陪睡

北市妹猥褻運將求陪睡

華府暫緩140億美元對台軍售案！　確保伊朗戰爭彈藥充足

華府暫緩140億美元對台軍售案！　確保伊朗戰爭彈藥充足

一通電話勾起記憶！警與追訴期賽跑 找回21年證物破1990年冷案｜鑑識專家 謝松善阿善師｜台北校園命案●下｜《我在案發現場》

一通電話勾起記憶！警與追訴期賽跑 找回21年證物破1990年冷案｜鑑識專家 謝松善阿善師｜台北校園命案●下｜《我在案發現場》

周美青發聲明護馬英九！　李德維：健康確實有疑義

周美青發聲明護馬英九！　李德維：健康確實有疑義

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366