台驊總座：紅海危機升級成「2.0」　Q2、Q3運價一路漲、旺季提前報到

▲台驊控股總經理顏益財。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

貨攬業者台驊控股（2636）22日舉行法說會，總經理顏益財表示，中東地緣政治風險持續升高，紅海危機已逐步演變成「紅海2.0」，除造成航班調度大亂、港口壅塞與運力凍結外，也讓全球供應鏈陷入新一波混亂。他直言，今年第三季海運旺季已提前啟動，看好第二季、第三季運價將一路走升。

顏益財指出，原先市場預期中東衝突可能短期落幕，但隨著伊朗等國背後宗教與政治角力升溫，戰事與不確定性持續擴大，影響已從紅海進一步蔓延至荷姆茲海峽與印度洋周邊，形成更大範圍的供應鏈瓶頸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，目前不少船公司基於安全與保險考量，已不願進入敏感海域，部分保險公司甚至拒絕承保相關航線，導致船舶大量繞道、航班失序。原本配置於中東航線的7000至12000 TEU船舶，也無法彈性支援其他熱門航線，進一步壓縮全球有效運力。

顏益財坦言，目前海運需求其實尚未真正「爆量」，但市場最大問題在於「沒有艙位、沒有船」。全球主要港口塞港情況持續惡化，平均等候靠港時間已由過去24至48小時，拉長至3至5天，大量貨櫃與船舶卡在港口或繞道途中，使得可用運力被快速消耗。

他更透露，部分近洋航線甚至出現「3個航班縮成1個航班，但運價卻飆3倍」的現象，反映市場供給已相當吃緊。

此外，中國出口需求全面復甦，也是支撐本波運價的重要因素。顏益財指出，中國對非洲出口貨量已成長超過50%，航商也積極增加非洲、中南美等新興航線配置，雖有助開拓市場，但同時也拉長海運航程、降低船舶與貨櫃回流效率，使全球艙位供給更加緊張。

他分析，過去船公司還能透過「空白航班」調節供給、穩定運價，但如今問題已變成「沒有船可以調」，船舶回流速度明顯放慢，聯盟船隊重新調度恐需一季甚至半年時間才能恢復正常。

顏益財表示，在地緣政治風險、塞港、缺船、缺櫃與提前拉貨等多重因素推動下，目前6月中旬前主要航線幾乎已全面爆艙，原本7月才啟動的傳統旺季，今年已提前發生。

他指出，近期SCFI（上海航交所運價指數）自4月底以來已上漲逾20%，且部分航商除了調漲GRI外，也開始加收燃油附加費，部分航線每櫃加價幅度甚至達400至600美元。

展望後市，顏益財認為，第二季海運市況「肯定沒問題」，第三季傳統旺季也不會差。不過他也提醒，若國際油價持續攀升，可能進一步推升全球通膨壓力，進而影響終端消費需求，將是後續市場需要觀察的重要變數。