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亞馬遜全球開店揭消費電子三大動能　AI、綠色革新與無界互聯

▲亞馬遜全球開店台灣公司總經理謝孜希指出，公司透過集體採購，物流價格較市面同等產品低5%-20%。（圖／記者張佩芬攝）

▲亞馬遜全球開店台灣公司總經理謝孜希指出，全球消費電子產業正迎來新一波AI驅動的成長浪潮，市場需求正快速重塑。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

COMPUTEX 2026即將登場，本屆以「AI Together」為主軸，聚焦AI PC、邊緣運算、智慧穿戴與次世代連接技術，展現AI應用加速落地下的產業發展趨勢。亞馬遜全球開店今日發布《2026 消費性電子品類趨勢報告》指出，AI 賦能、綠色革新與無界互聯已成為驅動全球消費電子市場成長的三大關鍵動能。

根據Statista預估，全球消費電子市場規模將自2024年的1.2兆美元成長至2029年的1.4兆美元，線上通路滲透率也將由28%提升至35%，出口跨境電商持續成為品牌全球化的重要管道。

在此趨勢下，台灣消費電子產業憑藉長期累積的資通訊與製造經驗，加速從供應鏈角色走向品牌經營。今年COMPUTEX亦可見多家台灣亞馬遜賣家參展，包括顯示器品牌AXM／ARMORR、AI 儲存品牌達多科技、影像與直播解決方案品牌圓剛科技(AVerMedia)、電腦散熱品牌超昱國際與DarkFlash、曜越科技與TRYX、記憶體品牌廣穎電通、智慧生活品牌倚天酷碁等，皆透過亞馬遜強化海外布局，持續提升台灣技術力在全球消費市場中的品牌競爭力。

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亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希表示：「全球消費電子產業正迎來新一波AI驅動的成長浪潮，市場需求正快速重塑。台灣企業不僅具備完整的 ICT 產業基礎與供應鏈優勢，更展現出快速洞察市場趨勢、開發創新產品的能力，積極回應全球消費者尚未被滿足的需求。我們觀察到，越來越多台灣品牌正從『製造導向』邁向『品牌導向』，結合產品研發、品牌經營與跨境電商能力，加速拓展全球市場。」

據Gartner預測，全球AI市場將從2025年的 2,545億美元成長至2031年的1.675兆美元，AI 晶片正大規模搭載於消費電子裝置，熱門產品包含AI PC及相關周邊、智慧家電、穿戴式裝置等。台灣作為全球晶圓代工、先進製程市佔領先的技術核心，對AI消費電子供應鏈具有不可取代的地位。

以亞馬遜賣家達多科技掌握優勢推出的ARES QTARS生成式AI MagSafe 可攜式硬碟為例，其搭載混合式Edge AI架構，讓儲存裝置從「被動承載資料」進化為支援文件摘要、RAG智慧搜尋與AI對話的「個人知識助理」。圓剛則深耕AI 直播設備，透過自動對焦、即時去背與畫質優化等AI軟硬體整合能力，把握美國社群電商與 TikTok Shop 爆發帶來的直播設備新需求。

歐盟維修權法規正推動30%回收材料使用率成為行業標準，固態電池等技術突破同步降低環境成本。消費者端的環保意識提升，也使永續體驗從合規要求轉變為品牌差異化因子。目前台灣企業多已開始進行系統性轉型、逐漸具備從可回收包材設計到低碳產品生命週期管理的完整永續製造能力。例如，亞馬遜賣家達多科技以可回收紙材包裝、減塑設計與低揮發性油墨印刷落實環保，正是台灣品牌將製造端綠色能力轉化為品牌溢價的最佳示範。

根據Statista統計，Qi2無線充電標準即將覆蓋超過5億台裝置，Wi-Fi 7傳輸速率較前代提升 16倍，多裝置整合需求持續升溫。台灣在PC週邊、無線模組、散熱與高速傳輸領域擁有全球最密集的產業聚落，使台灣品牌在切入高階無線互聯市場時，具備從技術研發到製造量產的優勢。掌握此一趨勢，亞馬遜賣家超昱國際從推出無線風扇燈光一體控制器開始，陸續會將無線模組導入到各項設備中，藉以打造散熱設備的無線環境。

隨著台灣消費電子品牌加速從OEM／ODM走向品牌經營，市場洞察與供應鏈效率也成為拓展全球市場的重要核心。亞馬遜全球開店指出，越來越多台灣品牌透過數據分析與跨境物流工具，提升選品效率與海外營運能力。

其中，「商機探測器」(Product Opportunity Explorer)透過分析消費者搜尋與購買行為，協助品牌掌握高需求、低競爭的市場機會。2026 年進一步導入AI升級後，可分析數十億筆顧客互動數據，涵蓋顧客搜尋、購買及評價，並轉化為賣家可行的個人化洞察與建議。在物流方面，「亞馬遜倉儲與分銷方案」(AWD)則透過低成本倉儲與自動補貨機制，降低旺季缺貨與庫存壓力。

亞馬遜相關數據表明，使用AWD自動補貨後，賣家在運營中心的庫存可以減少15-20%，而缺貨的情況減少了15%，也就是賣家可以以更低的庫存支持更平穩的銷售。

關鍵字： 亞馬遜全球開店消費電子三大動能AI綠色革新無界互聯

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