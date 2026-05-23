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美企業Q1獲利成長刷近4年季度新高　一表看11大產業消長比較

▲▼美股。（圖／路透）

▲美股、示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美股企業第一季財報公布進入尾聲，根據Factset統計，S&P500企業成分股中，已有91%的企業公布財報，當中84%的企業獲利表現好於預期，預估S&P500企業第一季整體獲利年增率有望達27.7%，為2022年以來季度表現新高。

進一步從各產業獲利表現來看，11大產業中有10大產業都實現的獲利正增長，這當中又以資訊科技、通訊服務、原物料獲利增長最為強勁，分為51%、48.9%以及42.5%。

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▲▼美股企業第一季財報。（圖／記者林潔禎攝）

財富管理專家表示，美股企業第一季財報繳出亮麗成果，在整體企業基本面維持穩健，且獲利表現也不只侷限於科技股，還擴散至更多產業，也讓市場格局更為健康，資金輪動更加均衡，有助為美股表現提供堅實基礎，建議投資人可善用市值型美股ETF來參與行情，倘若投資人對於科技產業更具投資偏好，看好AI趨勢下，美國科技龍頭與未來科技潛力股之表現，則可將資金配置於持股囊括當前科技巨頭與未來科技潛力巨頭之美股科技ETF來把握投資契機。

群益標普500ETF（009823）經理人謝明志表示，中東衝突尚未平歇，使得原油價格與聯準會政策動向前景不明，市場投資情緒也可能持續受牽動，不過美國因基本面保有韌性，企業營利能力仍佳，獲利品質與經營效率也同步提升，皆有助支持美股表現，標普500指數因涵蓋美股市值近九成，成分股產業組成廣泛多元，囊括美國經濟的各個核心領域，看好美股後市的投資人，可善用相關美股ETF來掌握行情。

群益美國科技巨頭ETF（009824）經理人李晉含表現，AI需求仍是目前全球科技產業最明確的成長主軸，美國大型科技企業資本支出維持強勁，尤其大型CSP持續擴大資料中心建置，也將帶動GPU、網通、光模組與高容量儲存設備需求延續至下半年，進而支持相關科技族群之獲利動能與股價表現，看好美國科技產業的投資人，亦不妨善用聚焦於美國科技巨頭的ETF來掌握行情。


 

關鍵字： 標籤:**美股財報科技股AI趨勢ETF投資中東衝突

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