黃志芳開箱鳳凰城無人計程車、台灣美食　人住得下來企業才能扎根

▲黃志芳帶大家體驗鳳凰城台灣企業生活圈。（影片／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

今年4月底外貿協會董事長黃志芳率領約150名台灣企業就美國亞利桑那州商務廳所舉辦的「亞利桑那人工智慧及半導體全球論壇」，(Arizona AI and Semiconductor Global Forum)，貿協的創新影像工作室隨團製作影音，鳳凰城首度舉辦，由外貿協會董事長黃志芳率領台灣企業代表團出席，也為他主持的「james on Air」線上節目製作了youtube專輯，為大家開箱鳳凰城無人計程車、台灣美食與台灣企業生活圈。

黃志芳在節目中指出，來到鳳凰城，很多人想到的可能是台積電，他要帶大家體驗當台灣企業來到鳳凰城，會產生麼樣的生活圈。企業海外打拼，最後還是生活、交通與餐飲到生活機能，人住得下來，企業才能扎根。

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▲在鳳凰城吃得到鼎泰豐的小籠包。（圖／黃志芳提供）

在鳳凰城，很有未來感的無人計程車，已經是生活的一部分；吃到台灣的家鄉味，不只是一碗麵線，也開始有一點回到家鄉的感覺，到鳳凰城不再只是台積電，看到的是台灣企業的生活圈，台灣企業走到哪裡，人的需求就走到哪裡。

根據中央社報導，餐飲業積極搶灘鳳凰城周邊，除了有台積電媽媽開的滷肉飯店，便當、熱炒、臭臭鍋的店家愈來愈多，台灣小吃店彷彿形成微型聚落。連鎖品牌像85度C、歇腳亭、大苑子都已開張；八方雲集預計在西北側展店，春水堂、鼎泰豐也將陸續進駐。