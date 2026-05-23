黃仁勳抵台！輝達明年仍強勁增長　曝「台北新辦公室有活動會參加」

▲NVIDIA輝達執行長黃仁勳於今(23)日下午抵台。（圖／記者李毓康攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（23）日抵台暢談AI相關發展，他說，「即使公司規模已經很大，仍持續高速成長，明年也將維持強勁增長。」，至於外界關注的台北新辦公室進度，黃仁勳透露，如果有活動的話，自己公司的活動應該是要去參加。

黃仁勳一抵台落地，面對媒體提問時談及中國市場、AI 發展、台灣供應鏈、CPU 市場以及新世代 AI 平台 Vera Rubin 等議題。黃仁勳直言，中國仍是非常重要的 AI 市場，「在 AI 時代，運算力等於營收（compute equals revenues）」，若能提升中國算力，對輝達將是巨大機會。

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黃仁勳此次來台前，才剛陪同美國總統川普訪問中國。他表示，能參與這趟行程感到非常榮幸，並形容這是一次「歷史性且非常重要的訪問」。

對於外界關注中國市場與 AI 晶片出口議題，黃仁勳透露，H200 已獲准出貨中國，「如果能服務中國市場會非常棒，中國是一個非常重要的大型 AI 市場。」

他強調，在 AI 時代中，運算能力本身就代表營收來源，「因為電腦產生 token，而 token 產生收入。」若能增加中國市場的運算能力，將直接創造價值。

談到 AI 市場發展，黃仁勳指出，輝達下一代平台 Vera Rubin 將成為歷來最成功的一代產品。他表示，從 Hopper、Grace Blackwell 到 Vera Rubin，市場需求持續擴大，目前所有前沿 AI 模型公司、雲端業者與電腦公司幾乎都與輝達合作。

黃仁勳也提到，AI agent 興起正帶動 CPU 市場快速成長。他表示，AI 已開始學會使用工具，而這些工具主要運行在 CPU 上，因此形成全新市場。輝達也推出全新 CPU 架構 Vera，未來將成為重要成長動能。

針對近期市場熱議的 CPO（共同封裝光學）與網通技術，黃仁勳表示，輝達目前已是全球最大的乙太網路供應商之一，除了原有的 InfiniBand，也推出 NVLink 與 Spectrum-X Ethernet。

他指出，未來網路架構將同時結合銅線與矽光子技術，銅線仍會持續使用相當長時間，而矽光子則將協助超大型 AI 系統進一步擴展。

對於 AI 帶動的供應鏈需求，黃仁勳指出，輝達通常提前兩到三年規劃產能，並與全球供應鏈密切合作。他透露，輝達本季營收年增接近 100%，即使公司規模已經很大，仍持續高速成長，明年也將維持強勁增長。

談到台灣供應鏈的重要性，黃仁勳直言，Vera Rubin 很可能是「台灣史上最大規模的產品量產計畫」。

他表示，每套 Vera Rubin 系統包含近 200 萬個零件，背後需要約 100 至 150 家台灣供應鏈夥伴共同參與。「現在我們還在大量生產 Grace Blackwell，同時又開始導入 Vera Rubin，所以台灣供應鏈下半年會非常忙碌。」

此外，針對 AMD 日前宣布加碼投資台灣 100 億美元，黃仁勳則表示，輝達過去其實早已投入超過這個數字的資源支持台灣夥伴，只是未特別公開。

至於外界關注的台北新辦公室進度，黃仁勳先是笑問會有活動嗎？他也透露，如果本週有活動的話，自己公司的活動應該是要去參加，更開玩笑表示不排除親自來展示新大樓設計。

黃仁勳也談及開源 AI 與 AI agent 發展。他認為，AI 將影響所有產業與每個人，因此應讓 AI 能力民主化。他形容 AI agent 就像「數位機器人」，未來甚至可能具備手腳、能協助人類完成各種工作。

另外，對於近期記憶體價格上漲問題，黃仁勳坦言，記憶體漲價將推升所有電子產品成本，包括 PC 與顯示卡等消費性電子產品，對消費者而言將形成通膨壓力。他也呼籲記憶體供應商盡快擴產，讓市場恢復正常。