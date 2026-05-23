「中信60甲子緣」棒球聊天室5月30登場　資深球評、奧運銀牌國手齊聚　暢談臺灣棒球輝煌與傳承

▲▼「中信60甲子緣」棒球特展帶領民眾回顧臺灣棒球發展史，更安排「棒球聊天室」邀請資深棒球界人士對談、以下同。（圖／中國信託提供）

記者巫彩蓮／台北報導

棒球是臺灣國球，承載一代又一代臺灣民眾共同的記憶與情感。於LaLaport南港七樓舉辦的「中信60甲子緣」棒球特展不僅透過珍貴文物、互動影音帶領民眾回顧臺灣棒球發展史，更於今年5月30日安排兩場「棒球聊天室」，首場以「從傳奇到傳承，讓世界看見臺灣」為主題，邀請資深球評曾文誠擔任主持人，由1992年巴塞隆納奧運棒球賽銀牌的前國手黃忠義，以及長年投入基層棒球的平鎮高中教練吳柏宏與談，重溫臺灣棒球一路走來的輝煌歷史與未來挑戰。

從嘉義農林、紅葉少棒隊、六度榮獲世界少棒、青少棒、青棒冠軍「三冠王」輝煌時代、奧運奪銀，到近年於國際賽的精采表現，三位講者將以不同世代的角色與視角，分享臺灣棒球一步步站上國際舞臺的歷程，也探討臺灣棒球持續扎根的重要性。「棒球聊天室」座談名額有限，請上ACCUPASS活動通–中國信託頁面（www.accupass.com/organizer/detail/2605061153263299031430）報名。

第二場棒球聊天室則以「帶領球迷穿越時空，回顧臺灣職棒從中信鯨到黃衫軍的榮光歲月」為主題，邀請資深體育主播張立群擔任主持人，並由曾效力於中信鯨、現任臺北市立大學棒球隊總教練王宜民，美國職棒費城費城人隊球探王金勇現身說法，暢談臺灣職棒環境的變遷與球隊文化的演進。

從草創年代的職棒熱潮，到球隊風格轉變、球迷文化養成，再到臺灣球員逐步邁向國際舞臺，與談人將以親身經歷分享對於臺灣職棒的發展軌跡，對於許多資深球迷而言，這不只是一次講座，更像是一場屬於臺灣棒球人的溫馨聚會。

「中信60甲子緣」棒球特展即日起至6月21日，每週二至週日上午11點至晚上8點30分於中國信託金融園區多功能會場（LaLaport南港7樓）免費入場，亦開放各級學校預約團體導覽，更多活動訊息請參考Home Run Taiwan臉書粉絲團或官網（homeruntaiwan.com）。