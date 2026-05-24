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台股5月大震盪！5檔主動式ETF打敗大盤　績效排名一表看

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

5月份台股大盤大震盪，千點震盪行情常見，統計5月以來大盤上漲8.58%，16檔主動式台股ETF有5檔打敗大盤或接近大盤報酬率，其中以主動群益台灣強棒(00982A)上漲10.65%漲幅居冠。

市場法人表示，在看好台股後市下，面對瞬息萬變的市場環境，投資人要與時俱進調整投資思維，主動出擊應萬變，台股主動式ETF正是可多加運用的工具。

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▲▼台股主動式ETF排名。（圖／記者林潔禎攝）

ETF理財達人表示，現階段也可以定期定額投資主動式台股ETF也是不錯的方式，不過要檢視其過往配息狀況，配息金額以及填息概況。像00982A最近一次在5月19日除息，每股配發金額為0.64元，預估單次配息率約2.9%、年化配息率近11.6%，並3天就填息，讓投資人息利雙收。

主動群益台灣強棒ETF (00982A)經理人陳沅易表示，針對近期台股的大幅震盪，建議投資人能穿透眼前的紛擾，聚焦於結構性的增長動能。AI算力革命與生產力提升的長線趨勢仍在，AI浪潮帶動新興科技應用持續暢旺，加上半導體先進製程投資延續，台灣出口動能預期將持續受惠於 AI 應用從雲端向邊緣裝置擴散，以及國際大廠對 AI 算力的投資熱潮。整體看來，台股基本面仍強，長期AI伺服器需求仍具中長期實質企業資本支出趨勢，加上台灣主要半導體電子相關帶來的先進代工、封裝供應鏈需求仍強，建議可持續分批逢低布局。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，台股針對具備產業領導地位與關鍵技術專利的次族群，在股價回檔至關鍵均線支撐位時適時建立部位，以掌握人工智慧時代下的中長期成長契機。尤其是在光學應用跨入新型通訊架構、智慧自動化供應鏈想像空間擴大，以及軍事國防自主與高頻通訊題材升溫等多重利多題材加持下，台股的投資機會依然廣泛且具備深厚的層次感，維持拉回分批佈局的策略將是當前環境下的最佳選擇。
 

關鍵字： 台股ETFAI投資主動式ETF震盪行情配息策略

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