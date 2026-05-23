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黃仁勳抵台證實將見魏哲家、張忠謀　預告「台灣下半年會很忙」

記者高兆麟、許力方／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳23日抵台展開行程，不僅預告將與台積電董事長暨總裁魏哲家會面，也將再與台積電創辦人張忠謀見面，拜訪客戶、 和合作夥伴及員工開會，這次來台「很多事情要做」。他稱，輝達新一代平台Vera Rubin下半年放量，「台灣供應鏈下半年會很忙。」

黃仁勳抵台拋利多　密集會客行程滿檔

黃仁勳下午搭乘專機抵達台灣，步出機場後與現場粉絲互動，還分送養樂多給守候媒體與民眾。被問到這次為何提前訪台？他表示，此行安排相當緊湊，除了內部會議，也將拜訪客戶，並與魏哲家碰面。

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至於外界關注的台北新辦公室進度，黃仁勳先是笑問會有活動嗎？他也透露，如果本周有活動的話，自己公司的活動應該是要去參加，更開玩笑表示不排除親自來展示新大樓設計。

▲▼NVIDIA輝達執行長黃仁勳於今(23)日下午抵台。（圖／記者李毓康攝）

▲黃仁勳於今下午抵台。（圖／記者李毓康攝，下同）

Vera Rubin上線　台鏈下半年恐更忙

黃仁勳表示，Vera Rubin可望成為輝達歷來最成功的平台之一，甚至形容可能是「台灣史上最大規模的產品量產計畫」。他透露，一套系統包含近200萬個零組件，背後需仰賴上百家台灣供應商共同支援。

他表示，目前Grace Blackwell仍在大量出貨階段，同時又開始導入Vera Rubin，因此供應鏈需求將同步增加，「台灣供應鏈下半年會非常忙碌」。

▲▼NVIDIA輝達執行長黃仁勳於今(23)日下午抵台，離開機場時巧遇力積電董座黃崇仁(左後方拄拐杖者)。（圖／記者李毓康攝）

▲▼NVIDIA輝達執行長黃仁勳於今(23)日下午抵台。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 黃仁勳NVIDIA張忠謀魏哲家台積電輝達

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