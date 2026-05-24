黃仁勳訪台3大行程曝光　兆元宴5/28先登場

▲輝達執行長黃仁勳23日訪台，未來行程引起關注。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

外界預期輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將在27日訪台，沒想到他23日下午就乘坐私人專機降落松山機場，未來在台灣的行程引發關注。黃仁勳23日離開機場後，首站先直奔台北市南港參加Meet-A-Claw活動，未來除了參加兆元宴、台北國際電腦展、NVIDIA GTC Taipei等三大主要活動外，也將安排拜訪客戶、會見合作夥伴開會、探視公司員工、參加公司等行程，也不排除出席北士科總部動土儀式。

Meet-A-Claw開發者聚會 現場瘋「養龍蝦」

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黃仁勳抵台後首站前往南港瓶蓋工廠，出席輝達開發者社群活動Meet-A-Claw。由於開源AI工具OpenClaw近年爆紅，外界也把安裝與使用過程戲稱為「養龍蝦」，現場因此規劃AI代理互動展示區，吸引不少開發者朝聖。

輝達指出，活動內容包含AI Agent部署、本地端AI、自動化工作流、MCP工具串接等技術展示，還有講座與社群交流，讓與會者實際體驗自主AI代理如何執行文件管理、自動摘要與決策等功能，為了炒熱氣氛，現場更送出一台NVIDIA DGX Spark給幸運的與會者。

▲黃仁勳訪台行程一次看。（AI協作圖／記者趙蔡州製作，經編輯審核）

6月1日北流開講 AI布局成焦點

黃仁勳此次訪台最受關注的是行程之一，就是參加6月1日至6月4日舉辦的輝達GTC TAIPEI活動，以及6月2日至6月5日的台北國際電腦展（COMPUTEX）。輝達GTC TAIPEI部分，黃仁勳6月1日將在台北流行音樂中心進行主題演講，這場活動也被視為今年AI產業最具指標性的科技盛會之一

根據計畫，黃仁勳6月1日主題演講之前，廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠，以及台積電副總經理米玉傑等人上午9點會先進行GTC Live會前直播對談，直到11點黃仁勳才會上台展開主題演講，結束後再前往參加COMPUTEX相關活動。

業界預期，黃仁勳屆時除了談AI資料中心與伺服器，也可能揭露代理式AI、機器人、自駕平台及下一代運算架構等新方向。

兆元宴、閉門會議 供應鏈高度關注

除了公開活動外，市場也關注黃仁勳與台灣AI供應鏈的互動。據悉，黃仁勳訪台期間將與晶圓代工、伺服器、散熱及封裝測試等廠商高層進行多場非公開會談，相關交流恐牽動下半年AI晶片供貨與產能布局。

另外，每年備受矚目的「兆元宴」也預計再5月28日下午登場，受邀出席的企業領袖包含台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、台達電董事長鄭平、聯發科執行長蔡力行、矽品董事長蔡祺文等人，地點傳仍會選在台北市敦化北路「磚窯古早味懷舊餐廳」。

至於黃仁勳是否會參加27日的輝達北士科總部的動土儀式，他23日受訪時表示，如果公司有活動，他一定會參加，還說也許能展示一下新大樓的設計。