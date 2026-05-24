超微蘇姿丰、輝達黃仁勳接力訪台　維繫AI供應鏈輪動人氣

▲輝達執行長黃仁勳於昨（23）日抵台。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

Computex進入倒數計時，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接力訪台，玉山科技島基金經理人王偉哲指出，上周五（23日）台股收盤價再度創下歷史高點，反映出台股基本面強勢以及AI趨勢依舊在軌道上，黃仁勳兆元宴、蘇姿丰來台演說等科技題材將再度吸引盤面資金，市場資金有望聚焦AI浪潮。

美股反彈的帶動下，上周台股周線上漲1095.61點或漲幅2.66%，王偉哲表示，美伊談判再度出現曙光，油價隨著回落，讓通膨疑慮暫緩，美股也隨之展現反彈攻勢，激勵台股電子股同步轉強，加上近期回檔讓指數乖離率有所修正，有利於台股後市持續走高，強勢族群亦可望續強。

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王偉哲分析，多元化Agentic AI應用加速落地，持續推升市場算力需求，根據大摩預估，隨著雲端基礎建設容量陸續釋放，相關供應鏈營收成長將延續加速及高速成長。此外，市場對於半導體展望持續上修，晶圓龍頭大廠近期於技術論壇中表示，至2030年全球半導體市場規模將超過1.5兆美元，相較先預估的1兆美元大幅上修，大摩除有相同預估外，更評估1.5兆美元中一半將來自AI半導體，年複合成長率(CAGR)高達38%，因此對科技產業看法持續保持樂觀。



針對台股投資，王偉哲認為，市場展望無虞但仍須留意指數可能出現高檔震盪，且考量通膨維持高檔，聯準會降息機率顯著下降可能導致股市震盪加劇，建議透過減碼評價偏高漲多個股，同時加碼營運展望正向且成長性明確之個股，以優化持股表現；另外可因應類股輪動，以科技成長股為布局主軸，可特別聚焦半導體測試、光通訊產業，並加碼電子零組件、電力電機等。

