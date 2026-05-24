台股吸金王換人當　主動式ETF規模4個月暴增3倍

▲台股漲不停，資金開始追逐成長與產業趨勢帶來的超額報酬。



圖文／鏡週刊

今年來台股從3萬點直奔4萬2，市場資金不只追逐AI概念股，對投資工具偏好也同步改變。過去幾年由高股息及市值型主導的被動式ETF市場，如今風向丕變，除了主動式ETF成台股資產規模成長最速贏家，台股共同基金規模也大幅攀升。

根據投信投顧公會統計，截至今年4月底，主動式ETF規模已暴增至5,295億元，今年來成長超過3倍，成長速度遠遠甩開被動式ETF，凸顯投資人資金配置邏輯轉變。

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去年12月底，主動式ETF在整體台股資產中占比僅約3%，短短4個月占比已快速攀升至8%；相較下，被動式ETF雖然規模仍持續擴大，但市場占比卻從79%下降至70%。意味資金雖仍留在ETF市場，但開始從「被動追蹤」轉向「主動選股」。

再從規模成長率來看，差距更明顯。去年底主動式ETF規模僅1,302億元，今年4月底已來到5,295億元，短短數月增加3,992億元，成長率高達306%；反觀被動式ETF，同期間規模從3.68兆增加至4.74兆，金額雖增加逾1兆元，但成長率僅28.8%。共同基金則從8,341億元成長至1.51兆元，成長率約81.5%。

換言之，今年台股市場雖仍是ETF的天下，但真正吸走市場熱錢的，已非傳統高股息ETF，而是主打靈活操作、積極選股的主動式ETF。這樣的轉變與台股結構變化關係密切，而主要原因在當AI進入大多頭時代，資金重新追逐成長與產業趨勢，若只單純追蹤大盤或高股息指數，將無法完整吃到AI產業爆發下所帶來的超額報酬。

摩根新興科技基金經理人葉鴻儒就指出，AI大型運算與頻寬需求增加後，高速傳輸需求同步提升，加上低軌衛星與衛星直連手持裝置題材，讓台廠供應鏈在高速與高頻通訊材料領域，具備獨特優勢。

「隨著AI晶片複雜度提高，晶圓測試與封裝重要性也大幅提升，過去被視為下游的封測產業，如今成為AI晶片價值鏈中的關鍵環節。」葉鴻儒表示，包括高壓直流供電、備援電池系統與機櫃供電架構，都讓電源相關廠商角色明顯升級。因此，目前更看好半導體、電力散熱、高速傳輸與低軌衛星等4大主軸。

由於主動式操盤邏輯，不再只是單純集中大型權值股，而是透過主動研究，提前布局具成長爆發力的AI供應鏈；這正好說明為何今年來不少台股基金、主動式ETF績效，皆明顯優於傳統市值型或高股息ETF，市場新寵也正式從「配息率」轉向「操盤實力」。

資料來源：投信投顧公會，資料統計至2026/4/30



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