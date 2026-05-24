台股回檔見真章　主動式ETF排名大洗牌

▲主動式ETF進入選股比拚時代，能持續挖出黑馬股的才有機會勝出。



圖文／鏡週刊

台股多頭不衰，不但一路攻上4萬2，也讓主動式ETF從市場新兵，變成最火熱的投資主角。若單純比拚績效，今年來絕大多數主動式ETF報酬率不只打敗大盤，甚至連電子類報酬指數、櫃買指數都被狠甩在後，激勵市場資金從被動式ETF轉向主動選股工具；但當指數回檔時，績效榜又呈現截然不同結果。

截至5月22日，今年來台股主動式ETF績效表現，成績最亮眼的是00981A（主動統一台股增長）、報酬率達80.75%；其次是00991A（主動復華未來50）、報酬率77.46%。相較下，加權報酬指數上漲46.31%，電子類報酬指數上漲58.88%、櫃買（OTC）報酬指數則為53.73%，主動式ETF績效大幅領先。

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但若將時間拉近觀察，5月15日大盤自高點42408點拉回修正，至5月20日最低來到40020點，回檔超過2300點，期間主動式ETF績效榜就發生明顯變化。檢視5月以來報酬率表現，排名第1的是00982A（主動群益台灣強棒）、漲幅10.65%；同期間電子類報酬指數上漲10.21%，櫃買報酬指數上漲10.06%，加權報酬指數上漲8.58%。

值得注意的是，00991A在台股上漲階段，不但績效數一數二，回檔期間，也展現不輸大盤的操作能力；5月以來繳出10.6%成績，績效僅次於00982A。反觀市場人氣爆棚、今年來績效最強的00981A，5月以來漲幅約5.91%、跑輸大盤。

00982A經理人陳沅易表示，近期台股表現強勁，驅動這波行情的根本動力，來自全球AI投資浪潮持續加速，市場共識預估2027年資本支出年增率仍將維持約2成，顯示AI基礎建設的投入，並未因估值或地緣政治擾動而出現退燒跡象。

展望後市，台股在基本面持穩，且台廠供應鏈又高度受惠全球AI大勢下，企業獲利前景可期；尤其，權值龍頭以外的中大型股亦開始有所表現，多頭輪動更健康。選股方面，包括先進製程、光通訊零組件、電源管理、AI基礎建設等族群有望持續受惠，並搭配財報表現汰弱留強。

由於台股結構已與過去不同，AI產業不再只是少數大型權值股受惠，而是整體供應鏈同步升級；從晶圓代工、封測，到高速傳輸、散熱與伺服器電源，產業輪動速度非常快。主動式ETF雖有機會創造超額報酬，但績效差異也會明顯擴大，最終績效高度取決於經理人的產業研究能力，與持股調整節奏。

這也反映目前主動式ETF最大特色，即「操盤風格差異化」；對追求穩健、績效不至於大起大落的投資人來說，不論指數漲跌，都能繳出跑贏大盤的報酬率，操盤策略甚至禁得起回檔逾2000點考驗，這樣的標的或許更值得投資人留意。

資料來源：CMoney，2026/5/22



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