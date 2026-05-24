主動式ETF！　「最大弱點」曝光

▲基金教授朱岳中認為，主動ETF每日揭露持股，恐降低操作優勢。



圖文／鏡週刊

主動式ETF爆紅，從募集熱潮到績效排行，皆是鎂光燈焦點。但若仔細拆解市場上熱門主動式ETF，會發現一個耐人尋味的現象：不少主動式ETF，其實與傳統台股基金出自同一位操盤人之手，甚至核心持股都高度雷同；拉長績效區間來看，老牌台股基金表現反而優於主動式ETF。

受到美國科技大廠財報報喜激勵、電子權值股領軍，台股多頭氣勢延續連2日走揚，5月22日大漲899.76點，收在42267.97點，再寫收盤新高；總計5月以來加權指數上漲8.58%，連帶台股ETF表現也跟著水漲船高。

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觀察近1年備受市場關注的主動式台股ETF，亦有4檔產品5月以來表現勝過大盤；其中00982A（主動群益台灣強棒）上漲10.65%表現最佳，另外3檔表現優於大盤的，還有00991A（主動復華未來50）、00996A（主動兆豐台灣豐收）、及00401A（主動摩根台灣鑫收）。

進一步來看，00982A經理人陳沅易同時也是老字號、群益馬拉松基金經理人；以4月底基金持股公告來看，主要成分股包括：旺矽、台積電、昇達科、聖暉*、緯穎、台達電、穩懋、台光電、聯發科及奇鋐。對照00982A投資組合，持股重疊度高，但拉長線來看，績效表現卻是群益馬拉松基金較好。

以00982A近6個月績效來看，報酬率達75.5%；同期間群益馬拉松基金報酬率約89.49%，表現勝出。拉長至一年來看，00982A報酬率達124%，而群益馬拉松基金則是143.5%，時間拉越長、共同基金績效表現就越凸出。

基金教授朱岳中坦言，目前主動ETF仍有結構性問題，例如每日揭露持股，可能讓競爭對手「跟單」，降低操作策略優勢。相較下，傳統台股共同基金揭露頻率較低，反而更能保護投資策略。他認為，投資人若是長期布局，站在累積報酬率最大化考量下，布局台股基金更有利。

因為共同基金真正強項，本來就不是短線爆發力，而是「長期主動選股能力」。尤其許多資深基金經理人，最擅長的就是在產業趨勢剛萌芽時，就提前卡位中小型黑馬股；這類股票在初期市值小、成交量有限，不一定適合ETF大量布局，但共同基金卻能提早重押，這才是長線報酬率差異的關鍵。



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