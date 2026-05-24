34歲才開始買0050　她見高點嘆「晚了」！大票搖頭：不用擔心

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

34歲才開始定期定額會太晚嗎？有網友表示，過去受長輩影響，固定買高股息ETF「00878」，一直不太敢照自己的想法投資。直到最近生活有變化，才決心每月定期定額投入「0050」，但看到0050近期漲勢驚人，也忍不住擔心「現在才開始會不會太晚？」看到貼文後，許多人紛紛點頭，現在開始並不晚。

原PO在Dcard發文表示，自己之前都是跟著長輩投資00878，雖然有固定投入，但始終沒有太多自己的投資規劃。最近因為生活狀況出現改變，才開始重新思考資產配置，也決定改成每月定期定額投入0050。不過看到0050近期價格漲很高，擔心自己是不是進場太晚，因此發文詢問大家意見。

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大票點頭：重點不在年紀「在持續長期投資」

貼文一出後，不少人認為重點其實不在年紀，而是能否持續長期投資，「34歲而已不用擔心吧，定期定額0050，30年後再說」、「你現在以息養股挺合適的。」也有人認為，如果相信0050長期仍會成長，其實任何時間都能開始投入，「如果你不相信他未來會上漲，就不該從任何時候開始定期定額」。

還有投資族分享自身經驗，提到自己也是從高股息慢慢轉向市值型ETF。有網友坦言，自己前幾天才把存了五年的金融股全數轉成市值型ETF，雖然過程中掙扎很久，但轉換後完全不後悔；還有人建議原PO可以保留00878當作現金流來源，再慢慢把薪資投入0050，甚至利用股息持續滾入0050累積資產。

0050兩招操作策略：定期定額+單日大跌加碼

事實上，財經部落客「夏綠蒂聊投資」曾指出，很多人看到0050快破百元，就直覺認為「現在買很貴」，但關鍵在於要看和什麼相比。去年同期0050仍在40多元，如今逼近百元，背後反映的是台灣整體企業獲利提升，加上AI需求帶動訂單成長，才讓行情一路走高。

夏綠蒂建議可分成兩種策略來操作，第一是定期定額，每個月固定扣款，不用猜高低點，也不用天天盯盤，讓時間幫忙平均成本；第二則是等單日大跌時再加碼，像台股偶爾會因外資撤退、地緣政治或美股收黑出現明顯修正，若單日跌幅超過3%，反而可能是補貨機會。