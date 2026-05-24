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「中信60甲子緣」週末限定　Passion Sisters舞蹈教室開課囉！ 運動體驗、創意手作等多元活動　親子假日放電好去處

▲▼中國信託業配。（圖／中國信託提供）

▲▼「中信60甲子緣」棒球特展規劃一系列應援舞蹈教學、運動體驗、趣味環保手作等週末活動，成為孩子放電好去處 ，以下同。（圖／中國信託提供）

記者巫彩蓮／台北報導

還在煩惱週末要帶孩子去那裡放電？現正於LaLaport南港7樓舉辦的「中信60甲子緣」棒球特展於規劃一系列應援舞蹈教學、運動體驗、趣味環保手作等週末限定活動，歡迎親子報名同樂。今年5月31日與6月21日主打中信兄弟人氣啦啦隊「 Passion Sisters 」應援舞蹈教室，曼容、莎莎、貴貴、晴兒等女孩們將親自教學示範最正統的應援舞蹈，不論是跳舞新手、大朋友、小朋友，或是資深球迷都能跟著節奏輕鬆上手，一同體驗國外球迷都讚嘆的「臺式應援」。

近年親子活動重視寓教於樂，「中信60甲子緣」棒球特展不僅陳列針對棒球文物、設置互動裝置，被網友盛讚「最有誠意的棒球展」，更安排兼具娛樂與教育性質週末限定活動，讓愛棒球的小球迷，或只是想找場所陪孩子開心玩樂的父母都能在歡笑、互動中，感受臺灣棒球文化的獨特魅力。週末活動名額有限，請上ACCUPASS活動通–中國信託頁面（www.accupass.com/organizer/detail/2605061153263299031430）報名。

▲▼中國信託業配。（圖／中國信託提供）

「中信60甲子緣」棒球特展於今年6月6日安排「運動防護與棒球跑壘體驗營」，由專業跑壘教練許峰賓帶領小球員體驗球場上最具戲劇張力的「滑壘」技巧；6月7日推出「棒球趣味手作—羊毛氈球帽 DIY」，透過療癒手作結合棒球元素，讓孩子從創作中培養成就感。

中國信託為全臺第一家支持五級棒球的企業，亦擁有籃球、電競職業隊伍，以及支持臺灣高爾夫選手征戰國際舞臺。「中信60甲子緣」棒球特展特別規劃兒童高爾夫體驗營，邀請專業教練從推桿到切桿，帶著孩子一步一步探索高爾夫魅力；電競拼豆體驗營不僅安排中信飛牡蠣電競戰隊現身座談，更透過拼豆手作培養孩子們的專注力；熱血籃球新秀體能訓練營則安排體能、傳球訓練，搭配團體趣味對抗，培養小孩身體素質。

▲▼中國信託業配。（圖／中國信託提供）

「中信60甲子緣」棒球特展即日起至今年6月21日止，每週二至週日上午11點至晚上8點30分於中國信託金融園區多功能會場（LaLaport南港7樓）免費入場，開放各級學校預約團體導覽，更多假日活動及展覽最新消息，請參考Home Run Taiwan臉書粉絲團或官網（homeruntaiwan.com）。
 

關鍵字： 親子活動棒球特展應援舞蹈手作DIY臺式應援

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