變壁紙了！「這檔ETN」遭勒令下市　明天是最後交易日

▲富邦蘋果反一N自5月28日起終止上市。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

投資人注意，台股市場再爆停牌下市！證交所宣布，富邦綜合證券發行「富邦特選大蘋果報酬指數單日反向一倍指數投資證券（02001R）」，自5月28日起終止上市，5月25日為最後交易日。

此次終止上市商品為ETN，而非ETF。ETN是由證券商發行、連結特定指數報酬表現的指數投資證券，本身依發行計畫設有提前贖回或強制贖回條件。富邦蘋果反一N達到商品原先設定的門檻，因此依程序提前終止上市。

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富邦蘋果反一N自2020年4月16日正式掛牌上市，為當年度第四檔上市掛牌ETN，且是自ETN商品開放發行以來，首檔掛牌的槓桿、反向型ETN。

富邦蘋果反一N 22日收盤後指標價值為0.467元，達發行計畫所定強制贖回條件，25日迎來最後交易日，28日將被勒令下市。

證交所指出，經發行人申報提前贖回並申請終止上市後，符合證交所「營業細則」第50條之8規定，因此確定啟動終止上市程序。

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